0553 313 94 23

Tabip Odası’ndan ödül töreni

Eskişehir-Bilecik Tabip Odası 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri içinde yeralan ödül töreni Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı’nda yapıldı.

15 Mart 2019 Cuma 14:45
Tabip Odası’ndan ödül töreni

Eskişehir-Bilecik Tabip Odası 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri içinde yeralan ödül töreni Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı’nda yapıldı.


Eskişehir-Bilecik Tabip Odası Yönetim kurulu üyesi Dr. Nazan Aksaray’ın 14 Mart’ın 100 yılına nasıl gelindiğini anlatan, aynı zamanda Türkiye tıp tarihini özetleyen konuşmasının ardından, Tabip Odası Başkanı Dr.M.Akif Aladağ’ın Türk Tabipler Birliğinin tarihçesini ve sağlık ortamını anlatan konuşmasını yaptı.


CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, çeşitli demokratik kitle örgüt temsilcilerinin katıldığı törende meslekte 30,40,50 ve 60.yıl ödülleri verildi. Daha sonra yerel ve ulusal basında ödül kazanan 13. Basın Sağlık Ödülleri sahiplerine verilmesi izledi.


Ödül töreni bir kokteyl ile sonlandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 14:45
  1. odunpazarı
  2. sanat
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuyumcukent’ten yükselen sarı duman sosyal medyada "çevre kirliliği" tepkisine neden oldu
    1. Kuyumcukent’ten yükselen sarı duman..
    2. Devler Ligi'nde dev eşleşme! |..
    3. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    4. DAEŞ'i vuran Rus denizaltısı Çanakkale..
    5. Ajax Juventus Şampiyonlar Ligi maçı ne..
    6. Liverpool Porto Şampiyonlar Ligi maçı..
    7. Kapanan köy yollarının açılması için..
    8. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Yeni..
    9. "Bırak Kazan" kampanyası alışverişi..
    10. Bahçeli'den AB'ye sert tepki!
    11. Tottenham Manchester City Şampiyonlar..
    12. Öğrencilerden iklim değişikliğine..
    13. Suriye ayaklanmasının 8’inci yılı..
    14. Çaycı bıçaklayan şahıslar tutuklandı
    15. Başkan Özakcan’ın ’18 Mart Çanakkale..
    16. Ayyıldız Camii ibadete açıldı
    17. Prof. Dr. Çomaklı: "Bilgiyi Faydaya..
    18. Ailesine düşkün olanlar hafta sonu..
    19. Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
    20. Uyuşturucu ticaretine adli kontrol
    21. Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday..
    22. Konaklı Kadın ve Çocuk Akademisi..
    23. Yörüklere güneş enerji paneli dağıtıldı
    24. Erzincan'da silahlı saldırıya uğrayan..
    25. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve..
    26. ATSO’dan Tıp Bayramı ziyareti
    27. Ukrayna: “Yeni Zelanda’daki aşağılık..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Zelanda’da..
    29. Bakan Albayrak'tan dolar kuru açıklaması
    30. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!