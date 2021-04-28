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Ekonomi Tabela, hırdavat yedek parça ve zirai mücadele malzemesi satın alınacak
Ekonomi

Tabela, hırdavat yedek parça ve zirai mücadele malzemesi satın alınacak

Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Tabela, hırdavat yedek parça ve zirai mücadele malzemesi satın alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 13:26:00 - 2021-04-28 13:27:44
Tabela, hırdavat yedek parça ve zirai mücadele malzemesi satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kadıköy Belediyesi İhale Komisyon Başkanlığı 4. Kat A Blok Hasanpaşa-Kadıköy-İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden verecekler. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacak.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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