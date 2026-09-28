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Ekonomi
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Bakanlık duyurdu: TOKİ, 46 ilde 383 arsayı açık artırmayla satacak

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AA Giriş Tarihi:

Bakanlık duyurdu: TOKİ, 46 ilde 383 arsayı açık artırmayla satacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 46 ilde 383 arsayı 29-30 Eylül'de açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. İşte o satışların ayrıntıları…

#1
Foto - Bakanlık duyurdu: TOKİ, 46 ilde 383 arsayı açık artırmayla satacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, alıcılar konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım, sanayi, spor, kentsel çalışma, plansız alan, rekreasyon alanı, depolama alanı, akaryakıt istasyon alanı, lojistik tesis alanı ve ağaçlandırılacak alan niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ile sahip olabilecek.

#2
Foto - Bakanlık duyurdu: TOKİ, 46 ilde 383 arsayı açık artırmayla satacak

Bazı taşınmazlar ise peşin bedelle satılacak, peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak.

#3
Foto - Bakanlık duyurdu: TOKİ, 46 ilde 383 arsayı açık artırmayla satacak

Muhammen bedeli 10 milyar 358 milyon 647 bin 195 lira olan toplam 1 milyon 684 bin 690 metrekare büyüklüğündeki Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta bulunan 383 arsa açık artırmayla satılacak.

#4
Foto - Bakanlık duyurdu: TOKİ, 46 ilde 383 arsayı açık artırmayla satacak

Açık artırmalar, 29-30 Eylül'de saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak.

#5
Foto - Bakanlık duyurdu: TOKİ, 46 ilde 383 arsayı açık artırmayla satacak

Ayrıca, "muzayede.emlakyonetim.com.tr" internet adresi üzerinden de teklif verilebilecek.

#6
Foto - Bakanlık duyurdu: TOKİ, 46 ilde 383 arsayı açık artırmayla satacak

Satışa ilişkin ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "muzayede.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve "444 84 34" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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