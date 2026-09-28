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Yaşam Sağlık Bakanlığı Umre’ye göndermişti! Şehitleriminiz emanetleri kutsal topraklardan döndü
Yaşam

Sağlık Bakanlığı Umre’ye göndermişti! Şehitleriminiz emanetleri kutsal topraklardan döndü

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Sağlık Bakanlığı Umre’ye göndermişti! Şehitleriminiz emanetleri kutsal topraklardan döndü

Sağlık Bakanlığı, Umre Programına katılan şehit yakınlarının manevi yolculuklarını tamamlayarak Türkiye’ye döndüğünü açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Şehitlerimizin kıymetli emanetleri kutsal topraklardan yurda döndü. 20-28 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Umre Programına katılan aziz şehitlerimizin kıymetli yakınları, manevi yolculuklarını tamamlayarak yurda döndü. Aziz şehitlerimizin kıymetli emanetlerinin her daim yanında olmaya, onlar için çalışmalarımızı aynı hassasiyet ve özenle sürdürmeye devam edeceğiz" açıklamasına yer verildi.

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