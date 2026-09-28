Sağlık Bakanlığı Umre’ye göndermişti! Şehitleriminiz emanetleri kutsal topraklardan döndü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Sağlık Bakanlığı, Umre Programına katılan şehit yakınlarının manevi yolculuklarını tamamlayarak Türkiye’ye döndüğünü açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Şehitlerimizin kıymetli emanetleri kutsal topraklardan yurda döndü. 20-28 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Umre Programına katılan aziz şehitlerimizin kıymetli yakınları, manevi yolculuklarını tamamlayarak yurda döndü. Aziz şehitlerimizin kıymetli emanetlerinin her daim yanında olmaya, onlar için çalışmalarımızı aynı hassasiyet ve özenle sürdürmeye devam edeceğiz" açıklamasına yer verildi.