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Yerel Alanya’da korkutan hortum
Yerel

Alanya’da korkutan hortum

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Antalya’nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde deniz üzerinde oluşan dev hortum, kıyıdaki vatandaşlar ve turistler tarafından ilgiyle izlendi. Sahilden açıkça görülen hortumu fark edenler, cep telefonlarıyla o anları kayda aldı.

Olay, Alanya’nın İncekum Mahallesi’nde bulunan halk plajı karşısında sabah saatlerinde meydana geldi. Deniz üzerinde oluşan hortum, kıyıda bulunan vatandaşlar ve turistler tarafından fark edildi. Bir süre deniz üzerinde ilerleyen hortum, çevrede meraklı bakışlara neden oldu. Hortumu gören vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntü alırken, bazı turistler de yaşanan doğa olayını ilgiyle izledi. Hortum, karaya ulaşmadan etkisini kaybederek gözden kayboldu.

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