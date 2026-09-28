Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Wüst'ü kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Wüst'ü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

BAŞBAKANLIĞA HAZIRLANIYOR! 60 KİŞİLİK HEYETLE TÜRKİYE'YE GELDİ

Almanya'da gelecek dönem Federal Başbakan adaylarından Hristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) Hendrik Wüst, 60 kişilik heyetle Türkiye'ye ziyarette bulundu.

Wüst, "Dünya çapında, ekonomik ve toplumsal açıdan Türkiye ile Kuzey Ren-Vestfalya kadar yakın bağları olan başka bir yer yoktur. KRV'de, 1,5 milyon Türk kökenli yaşamaktadır. Biz bu sıkı bağın oluşturduğu hazineyi korumak ve karşılıklı yarar sağlamak amacıyla daha da geliştirmek istiyoruz." dedi.

Ülkesinin 65 yıl önce Türkiye'den ve İtalya, İspanya, Portekiz, Polonya gibi diğer ülkelerden insanları davet ettiğine işaret eden Wüst, "KRV'nin 200 yıllık sanayi tarihi, dünyanın dört bir yanından bize gelen insanlar olmasaydı asla düşünülemezdi." diye konuştu.

Wüst, KRV'deki Türk toplumunun özellikle madenlerde ve sanayide ortaya koyduğu emeğin önemli bir miras olduğunu belirterek, "Bu mirasa dayanmalı ve yeni bir ortak ekonomik mucize yaratmalıyız." ifadesini kullandı.

"TÜRKLER OLMASAYDI ALMANYA'NIN ENERJİ TEDARİĞİ YÜRÜMEZDİ"

"Türk kökenli birçok insan olmasaydı, yeniden yapılanma ve altyapının inşası hiç gerçekleşmezdi. Almanya'nın enerji tedariki hiç yürümemiş olurdu." diyen Wüst, bu kişilerin torunlarının toplumun her alanında hatta sorumluluk gerektiren pozisyonlarda görev yaptığını hatırlattı.

Wüst, Almanya'da ve Kuzey Ren-Vestfalya'da sahip olunan refahı "misafir işçilere" borçlu olduklarına dikkati çekerek, "Onlara derin saygı ve şükranlarımı sunuyorum." şeklinde konuştu.