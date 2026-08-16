Tabanı yanmış ütüyü tek bir malzemeyle nasıl kolayca temizleyebilirsiniz? Kullanın ütü problemini çözüyor

Şimdi bir anket yapsak, eminiz en az sevilen ev işlerinin başında ütü yapmak gelir.

Kendisi oldukça meşakkatli bir iş değilmiş gibi bir de ufak tefek kazalar, unutkanlıklar nedeniyle ütü tabanı yanarsa sormayın gitsin.

O ütünün tabanını çizdirmeden, yeni ütülenecek kıyafetlerde iz bırakmamasını sağlayarak temizlemek için çeşitli yollar denenir, gerektiğinde kimyasallara bile başvurulur.

İşte biz de istedik ki tüm bunlarla uğraşmayın, tek bir malzemeyle yanmış ütü tabanını misler gibi temizleyin. Üstelik farklı ütü temizleme yollarından da haberdar olun, dilediğiniz yöntemi seçin.

Ütü temizlemede usta: Beyaz sirke

Büyük marketlerde ya da temizlik ürünleri de satılan online satış sitelerinde kolayca bulunabilen beyaz sirke, temizlik konusunda üstüne tanımayan isimlerden. "Sirke ruhu" olarak da anılan bu malzemeyle yanan ütü tabanlarını temizlemek de çok kolay oluyor.

Beyaz sirke ile ütü nasıl temizlenir?

Temin ettiğiniz beyaz sirkeyi bir miktar ısıtın ve ardından temiz bir bezi bu sirkenin içine batırıp bezin iyice ıslanmasını sağlayın. Ardından fazla sirkesini süzdürüp ütü tabanının lekeli kısmını hafif hafif ovalayarak lekelerden kurtulun.

Ütü tabanında hafif çukur olan delikli kısımlardaki yanık izleri için de aynı uygulamayı kulak temizleme çubuklarıyla yapabilirsiniz.

Bu yöntemi uygularken sirkeyi doğrudan ısıtmak yerine şöyle bir yöntem izleyenler de var: Bir bezi beyaz sirkeyle ıslattıktan sonra sıcak haldeki (fişin o esnada prize takılı olmaması gerekiyor) ütüyü alın, ıslanmış bezi düz bir zemine yayıp ütüyle ütülüyormuş gibi üzerinde gidip gelin. Lekelerin, yanık izlerinin yok olduğunu göreceksiniz.

Ancak dediğimiz gibi bu şekilde uygulayacaksanız ütünün fişinin asla prizde olmamasına dikkat edin, ütüyü temizleyeyim derken kendinize zarar vermeyin, aman diyelim.

Farklı seçenekler de mümkün: Diş macunu

Yanan ütü tabanını temizlerken kullanılan en popüler malzemelerden biri de diş macunu. Eğer beyaz sirke kullanmak istemiyorsanız diş macununu da dikkatli bir şekilde kullanabilirsiniz. Üstelik uygulaması da pek pratik.

Diş macunu ile ütü nasıl temizlenir?

Temiz bir beze bir miktar diş macunu sürün ve ardından bu bezle ütünün yanık tabanını yavaş yavaş temizlemeye başlayın. Ancak dikkat, ütünüzün tabanında bulunan deliklere dolmaması için dikkatli olun. Aksi halde ütünüzün deliklerine diş macunu yapışıp kalabilir ve bu da yeni ütüleyeceğiniz kıyafetlerde kireç lekesi benzeri lekelerin oluşmasına neden olur. Temizliğin ardından ütü tabanını temiz suyla yıkanmış bir bezle güzelce diş macunu ve yanık kalıntılarından arındırın.

Son olarak, kullanacağınız diş macununun renkli olmamasına, beyaz renkli olmasına da dikkat etmelisiniz, bizden söylemesi.

İnatçı lekelerin çözümü: Tuz ve pişirme kağıdı

Ütünün tabanında oluşan ve kolay kolay çıkmayan lekeler için iddialı bir yöntem daha geliyor. Uygulaması yine çok kısa sürede tamamlanacak bu yöntemi uygularken de ütünün deliklerinden tuzun içeri kaçmamasına dikkat etmeniz büyük önem taşıyor.

Tuz ile ütü nasıl temizlenir?

Bir pişirme kağıdını genişçe kesin ve ardından ısıya dayanıklı düz bir zemine yayıp üzerine bolca tuz yayın. Ütüyü bir süre, çok sıcak olmayacak kadar çalıştırıp fişini prizden çektikten sonra alın ve pişirme kağıdının üzerindeki tuzları ütülüyormuşçasına gezdirin. Tuz, yanık lekelerinin ütü tabanından temizlenmesini sağlayacaktır. Ancak dikkat, bu yöntemle ütü tabanında çizikler oluşabilir.

Bu ikilinin baş edemediği leke mi var: Limon ve karbonat

Limon ve karbonat, tıpkı sirke gibi doğal temizlik malzemesi kullanmak isteyenlerin ellerinin altından eksik etmediği malzemelerden bildiğiniz gibi. İşte bu etkili ikili, tabii ki ütü tabanındaki yanıklarda da yanınızda yer alıyor ve ütünüzü ilk günkü haline geri getiriyor.

Limon ve karbonat karışımıyla ütü nasıl temizlenir?

Bir limonu ikiye bölün ve yarısının suyunu güzelce sıkın. Ardından içine 1 tatlı kaşığı kadar karbonat ilave edin ve hafif koyu kıvamlı bir karışım elde edin. Bu karışımı ütü tabanındaki lekeli alanlara sürün ve yaklaşık 5-10 dakika (Lekenin derecesine göre) bu şekilde bekletin. Sürenin sonuna ıslatıp fazla suyunu süzdürdüğünüz bir temizlik beziyle hafifçe ovalayarak ütü tabanını hem lekelerden hem de limon-karbonat karışımından arındırın. İşte bu kadar!

Beyaz sirke ya da karbonat-limon karışımı kullanarak 5 dakikada çıkarabilirsiniz. Ütüyü hafifçe ısıtıp fişten çekin, sirke veya hazırladığınız macunu yumuşak bir beze döküp tabanı silin, ardından nemli bir bezle durulayın.

Pratik Temizlik Yöntemleri

Sirke Yöntemi: Ilık ütü tabanına beyaz sirkeye batırılmış bez uygulayın. Karbonat ve Limon: Limon suyu ve karbonatı karıştırıp macun yapın, lekeye sürün. Buz Şoku: Ütü altındaki kalın yapışkanı buzla dondurup nazikçe kazıyın