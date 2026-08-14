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YEE’de kan değişimi

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Giriş Tarihi:

YEE’de kan değişimi

Yunus Emre Enstitüsü Başkanlığında görev değişikliğine gidildi. Prof. Dr. Abdurrahman Aliy’nin yerine Prof. Dr. Selim Argun getirildi. Aliy ise akademik çalışmalarına devam etme kararı aldı.

#1
Foto - YEE’de kan değişimi

Yunus Emre Enstitüsü’nde yeni dönem başladı. Başkanlık görevini yürüten Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, görevini Prof. Dr. Selim Argun’a devretti. Aliy, bundan sonraki süreçte akademik çalışmalarını sürdürecek.

#2
Foto - YEE’de kan değişimi

Akademik birikiminin yanı sıra uluslararası tecrübesi ve farklı coğrafyalarda üstlendiği görevlerle tanınan Argun, YEE’nin yeni başkanı oldu. Argun’un göreve gelmesiyle YEE’nin kültürel diplomasi ve uluslararası çalışmalarında yeni bir sayfa açıldı. 1971 yılında doğan Prof. Dr. Selim Argun, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde başladığı lisans eğitimini Medine İslam Üniversitesinde tamamladı. Argun yüksek lisansını Güney Afrika Cumhuriyeti’ndeki University of Johannesburg’da yaptı.

#3
Foto - YEE’de kan değişimi

YEE’DE KAN DEĞİŞİMİ. Doktora eğitimini ise Kanada’daki McGill Üniversitesinde tamamlayan Argun, 2013 yılında “Osmanlı İlmiye Sınıfı, Vakıflar ve Elit Mücadeleleri (1789-1839)” başlıklı teziyle doktor unvanını aldı. Prof. Dr. Selim Argun, 2017-2025 yılları arasında dış ilişkilerden sorumlu Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Argun, 2021 yılından itibaren Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu asli üyeliğini de sürdürdü. İyi derecede İngilizce, Arapça ve Fransızca bilen Argun, evli ve bir çocuk babası.

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