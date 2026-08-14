YEE’de kan değişimi

YEE’DE KAN DEĞİŞİMİ. Doktora eğitimini ise Kanada’daki McGill Üniversitesinde tamamlayan Argun, 2013 yılında “Osmanlı İlmiye Sınıfı, Vakıflar ve Elit Mücadeleleri (1789-1839)” başlıklı teziyle doktor unvanını aldı. Prof. Dr. Selim Argun, 2017-2025 yılları arasında dış ilişkilerden sorumlu Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Argun, 2021 yılından itibaren Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu asli üyeliğini de sürdürdü. İyi derecede İngilizce, Arapça ve Fransızca bilen Argun, evli ve bir çocuk babası.