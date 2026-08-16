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Avrupa Duvarın altından hazine çıktı!
Avrupa

Duvarın altından hazine çıktı!

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Duvarın altından hazine çıktı!

Belçika ’da, bir binadaki yenileme çalışmaları sırasında duvarın içine gizlenmiş devasa miktarda altın bulundu.

Belçika ’da, bir binadaki yenileme çalışmaları sırasında duvarın içine gizlenmiş devasa miktarda altın bulundu.

Olay, 10 Ağustos Pazartesi günü binanın bodrum katında tesisat boruları döşendiği sırada gerçekleşti. Çalışmalar sırasında işçiler duvarın içine gizlenmiş gizemli bir kutu fark etti. Kutuyu açtıklarında içerisinde altın külçeleri, madeni paralar ve numaralandırılmış barlar olduğunu gördüler.

 

Belçika medyasında yer alan ilk tahminlere göre, bu büyük hazinenin değerinin yaklaşık 9 milyon euroyu bulabileceği belirtiliyor.

Söz konusu bina CAW East Flanders kuruluşuna ait bulunuyor. Yapı, stüdyo ve ofis alanlarına dönüştürülmek üzere halihazırda kapsamlı bir renovasyon sürecinden geçiyor.

Altınların bulunmasının ardından müteahhit firma durumu derhal bina sahibine ve ardından polise bildirdi. Yerel polis şefi Patrick Face de çok miktarda altın bulunduğunu resmi olarak doğruladı.

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