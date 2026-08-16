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Gündem CHP’li Berhan Şimşek’ten Zülfü Livaneli’ye çok sert sözler: “Onu ben iyi tanırım!”
Gündem

CHP’li Berhan Şimşek’ten Zülfü Livaneli’ye çok sert sözler: “Onu ben iyi tanırım!”

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek’in Gemlik İlçe Başkanlığı ziyaretinde Zülfü Livaneli hakkında kullandığı sözler gündem oldu. Bir gazetecinin Livaneli hakkındaki sorusuna sert ifadelerle karşılık veren Şimşek, “Uçurumu görür kuş, suyu görür balık, dağı görür keçi olur. Onu ben iyi tanırım” dedi. Şimşek, Tarık Akan ve Yılmaz Güney’i de anarak dikkat çeken göndermelerde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, “ata ocağım” olarak nitelendirdiği CHP Gemlik İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti.

CHP GEMLİK İLÇE BAŞKANLIĞI’NA ZİYARET

Şimşek’i Bursa İl Başkanı Turgut Özkan ile CHP Gemlik İlçe Başkanı Tekin Rama karşıladı. Çok sayıda partilinin de katıldığı ziyarette Şimşek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ancak ziyaret sırasında Gemlikli gazeteci Serhat Seferoğlu’nun yönelttiği Zülfü Livaneli sorusu, programın en dikkat çeken anlarından birine sahne oldu.

ZÜLFÜ LİVANELİ SORUSUNU DUYUNCA ARAYA GİRDİ

Gazetecinin Zülfü Livaneli hakkında yönelttiği soruyu tamamlamasını beklemeden araya giren Berhan Şimşek, Livaneli’ye yönelik oldukça sert ifadeler kullandı.

Şimşek şöyle konuştu:

“Uçurumu görür kuş, suyu görür balık, dağı görür keçi olur. Onu ben iyi tanırım...”

Şimşek’in Livaneli hakkında kullandığı bu benzetmeler ziyarette dikkat çekerken, açıklamanın devamında Türk sinemasının tanınmış isimlerine de gönderme geldi.

“YAŞASAYDI TARIK AKAN’A SORSAYDIK”

Berhan Şimşek sözlerinin devamında:

“Yaşasaydı da Tarık Akan’a sorsaydık, Yılmaz abiye sorsaydık, Yılmaz Güney’e...”

ifadelerini kullandı.

Şimşek’in sözleri, Zülfü Livaneli’ye yönelik kişisel geçmişe dayanan sert bir eleştiri olarak dikkat çekti.

“ONU BEN İYİ TANIRIM”

Özellikle “Onu ben iyi tanırım” sözleri Şimşek’in açıklamasındaki en dikkat çekici bölüm oldu.

Şimşek’in Livaneli ile ilgili değerlendirmesinde Tarık Akan ve Yılmaz Güney’in isimlerini anması da dikkatlerden kaçmadı.

CHP Gemlik İlçe Başkanlığı’nda gerçekleşen ziyaret, böylece siyasi gündeme ilişkin açıklamalardan çok Berhan Şimşek’in Zülfü Livaneli hakkında sarf ettiği sert sözlerle gündeme geldi.

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Yorumlar

bakalım bu sahıslara

berhan şimsek bayburtlu kürtmü lazmı gürcümü <<<zülfü livanelli konya doğumlu Sanatçının ailesi Gürcü kökenli bir aileden gelmektedir Wikipedia. Babası tarafından ise soy geçmişi Artvin’in Yusufeli ilçesine dayanır.
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