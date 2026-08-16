  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kardeşliğe bir destek de Milli İrade Platformu’ndan: Milli birliğimizin dönüm noktası Rusya’nın yeni nesil dronu! Ukraynalıları böyle öldürdü İmamoğlu’nun kardeşlik süreci ve DEM ile işbirliği hazımsızlığı! Sen ikbalin için masadaydın, devlet milletin istikbali için İran'a ait 2 savaş uçağı düşürülmüştü: Pilotlar o ülke tarafından esir alındı! Manisa'da dolum tesisinde patlama: Ölü ve yaralılar var! Bakan Gürlek detayları anlattı: Mağdurlara psikososyal destek hizmetleri sağlanıyor Katil İsrail, 3 yılda Gazze’yi ne hale getirdi: Yıkımın boyutu işte böyle görüntülendi Bakan Uraloğlu müjdeli haberi verdi Çamlıhemşin Tünelli Geçişi 17 Ağustos’ta açılıyor AKOM haberi verdi: İstanbul'da 2 günde çok şeyi değişecek! Güney Kore lideri Lee’den Kuzey Kore’ye tarihi çağrı: 'Savaşı sona erdirmek için masaya oturalım'
Ekonomi Dijital İlanlara Bakanlık Kıskacı: İlan Sitesine 434 Bin TL İdari Para Cezası
Ekonomi

Dijital İlanlara Bakanlık Kıskacı: İlan Sitesine 434 Bin TL İdari Para Cezası

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Dijital İlanlara Bakanlık Kıskacı: İlan Sitesine 434 Bin TL İdari Para Cezası

Ticaret Bakanlığı, konut ve araç satışı yapan bir internet sitesine yönelik denetimde mevzuata aykırılıklar belirledi. Şirkete, 6 ay 6 bin kilometre kuralının ihlali ve fiyat şişirme gibi nedenlerle 434 bin 860 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Ticaret Bakanlığı, konut ve araç satışı yapan bir internet sitesine yönelik denetimde mevzuata aykırılıklar belirledi. Şirkete, 6 ay 6 bin kilometre kuralının ihlali ve fiyat şişirme gibi nedenlerle 434 bin 860 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Ticaret Bakanlığı, dijital ortamdaki denetimlerine aralıksız devam ediyor. Konut ve araç satışı üzerine faaliyet gösteren bir internet sitesindeki ilanlar incelendi ve mevzuata aykırı davranan şirkete idari para cezası kesildi.

Bakanlık yetkilileri, yapılan incelemelerde iş yeri adres değişikliğini bildirmeme, taşıt teslim belgesi düzenlememe, haksız ticari uygulama, 6 ay 6 bin kilometre kuralını ihlal ve fiyat şişirme gibi çeşitli ihlaller tespit edildiğini açıkladı. Bu kapsamda şirkete toplam 434 bin 860 TL ceza uygulandı.

Bakanlık, hem sahadaki hem de dijital platformlardaki denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ve tüketici mağduriyetine izin verilmeyeceğini vurguladı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Gül’den Bülent Arınç taktiği! Başbakanlığı Erdoğan’a bakın nasıl devretmiş
Siyaset

Abdullah Gül’den Bülent Arınç taktiği! Başbakanlığı Erdoğan’a bakın nasıl devretmiş

Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç’ın, “Ben olmasaydım…” minvalindeki açıklamalarından sonra 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den de benzer ..
Örgütün genel merkezinde olay çıktı! Alihan Kuriş'in militanları polisle karşı karşıya geldi
Gündem

Örgütün genel merkezinde olay çıktı! Alihan Kuriş'in militanları polisle karşı karşıya geldi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ümraniye’de Alihan Kuriş suç örgütünün ana üssü olarak bilinen lokasyona kapsamlı bir operasyon ..
Abdullah Gül ne mesajı vermek istedi! Onlarca Türk sitesi varken İngiliz sitesine konuştu
Gündem

Abdullah Gül ne mesajı vermek istedi! Onlarca Türk sitesi varken İngiliz sitesine konuştu

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kuruluşunun 25. yılını kutlayan AK Parti’nin ortaya çıkış sürecini anlattı. Fazilet Partisi içindeki görüş a..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23