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Dünya Petro’dan İsrailli kurtarma ekibine tepki! Enkazı kazmadılar bile
Dünya

Petro’dan İsrailli kurtarma ekibine tepki! Enkazı kazmadılar bile

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Petro’dan İsrailli kurtarma ekibine tepki! Enkazı kazmadılar bile

Eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Cali’ye giden İsrailli arama kurtarma ekibinin enkaz çalışmalarına katılmadan bölgeden ayrıldığını öne sürdü.

Kolombiya’da 294 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmaları tartışma konusu oldu. Eski Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ülkeye depremden dört gün sonra ulaşan İsrailli ekibin enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışma yapmadığını iddia etti.

Petro, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki paylaşımında, İsrailli ekibin depremin en fazla etkilediği kentlerden Cali’de çekilen bir fotoğrafına yer verdi.

İsrailli ekibin enkaz çalışmalarına katılmadığını öne süren Petro, şunları kaydetti:

"İsrailli ekipler bölgeden ayrıldı ve enkaz altından kimseyi çıkarmadı. Enkaz altından halen sesler yükseldiği için yetkililer kendilerinden felaket bölgesinde kalmaya devam etmelerini talep etti. Arama-kurtarma ekiplerinin vardığı bina olan Cali'deki Vanessa Binası'na İsrailli askerler ulaştı, o binada çalışma arkadaşımız Catalina Ortiz bulunuyor ancak enkazı kazmadılar bile."

Özgür Filistin diye bağıran kişi bölgeden uzaklaştırıldı

Bu arada basında çıkan habere göre, İsrailli arama kurtarma ekibinin bulunduğu yere doğru "özgür Filistin" diye bağıran bir kişi güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından 4 gün sonra arama kurtarma ekibi gönderen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüşerek teşekkür etmişti.

İsrail Hava Kuvvetlerine bağlı kurtarma ekiplerinden 82 kişi, 14 Ağustos'ta Kolombiya'nın Cali kentine ulaşmıştı.

Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 294'e çıkmıştı.

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