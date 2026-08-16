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Fenerbahçe-Lyon maçını Alman hakem yönetecek

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AA Giriş Tarihi:

Fenerbahçe-Lyon maçını Alman hakem yönetecek

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki ilk maçını yönetecek hakemler belli oldu.

#1
Foto - Fenerbahçe-Lyon maçını Alman hakem yönetecek

UEFA'nın açıklamasına göre Fenerbahçe'nin, evinde Fransa ekibi Olimpik Lyon ile oynayacağı maçı Almanya Futbol Federasyonundan Sven Jablonski yönetecek.

#2
Foto - Fenerbahçe-Lyon maçını Alman hakem yönetecek

Jablonski'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Eduard Beitinger ve Eric Müller yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi, Tobias Reichel olacak.

#3
Foto - Fenerbahçe-Lyon maçını Alman hakem yönetecek

Müsabakada VAR'da Christian Dingert, AVAR'da ise Pascal Müller görev yapacak.

#4
Foto - Fenerbahçe-Lyon maçını Alman hakem yönetecek

Fenerbahçe, Olimpik Lyon'la ilk maçı 18 Ağustos'ta sahasında, rövanş mücadelesini ise 26 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. Turu geçen takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına katılacak.

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