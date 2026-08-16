Dondurmaya sıcak su döktü! Çıkan sonuç şaşırttı!

"EĞER HEMEN ERİMİYORSA..." Sosyal medyada hızla yayılan dondurmaya sıcak su dökme testi büyük yankı uyandırdı. ATV Haber'in haberinde konuşan Gıda Mühendisi / Yazar Süleyman Uzun "Eğer hemen erimiyorsa ya da sıcak suya tutarak elinizde bir lif kalıyorsa zaten bu çeşitli katkı maddeleriyle stabilizasyonu sağlanmış bir üründür. Süt yağı ile yapılmış bir dondurma zaten sıcak bir ortama geldiği zaman hemen kendini belli edecek" dedi.