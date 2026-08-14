Dikildiği yerde havayı bile taşa çeviren ağaç: Kur'an'da bile adı geçiyor: Kuru incir neye iyi gelir?

Kuru incirin faydaları şunlardır: Bağışıklık sisteminin güçlendirir. Hastalıklara karşı vücudun direnç kazanmasında destekleyicidir. Kan basıncının dengelenmesini destekler, İçerdiği lifler bağırsak hareketlerinin hızlanmasına yardımcı olur, kabızlık sorununu giderir. Yüksek lif oranı tokluk hissi vermesini sağladığından kilo vermeye yardımcı olur. İçeriğindeki kalsiyum sayesinde kemik ve diş sağlığını destekler. Kadınların menopoz dönemlerinde de kemik erimesine karşı da faydalıdır. Cildi besleyerek daha canlı bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur . İçeriğindeki bileşikler ve e vitamini sayesinde kan şekerinin dengelenmesine katkı sağlar. Toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Astım, bronşit gibi solunum yolları rahatsızlıklarının etkilerinin azaltılmasında faydalıdır. Kuru incirin içeriğindeki yüksek miktarda lif ve antioksidanlar, kanser oluşumuna zemin hazırlayan serbest radikallere karşı vücudu savunarak meme kanserine karşı koruyucu destek sağlayan kuru incir, kadınlar için yumurta gelişimini destekleyerek hamilelik ihtimalinin artmasına katkıda bulunur. Cildi besleyip, daha parlak ve canlı görünümde bir cilde sahip olmalarına yardımcı olur. Kuru incirin zararı var mı? Yan etkileri nelerdir? Her besinde olduğu gibi içerikleri sebebi ile fazla tüketilmesi durumunda istenmeyen sonuçlar kuru incirin sık tüketiminde de aynı etkileri içerebilir. Bu nedenle ideal tüketim sayısı 2 olup, bunun da kahvaltı veya ara öğünde yenmesi tavsiyedir. Tavsiye edilenden fazla sayıda tüketildiğinde, yüksek şeker içermesine neden olan früktozdan kaynaklı olarak, vücut yağlanmasına ve kilo alımına, diyabet hastalarında şeker oranının yükselmesine, ishal gibi sindirim rahatsızlıklarına sebep olabilir. Ayrıca, kuru incirin içeriğine alerjisi olma ihtimaline karşı öncelikle test yaptırması, prolaktin hormonu yüksek seviyede olanların ve kalsiyum eksikliği bulunan kişilerin doktoruna danışmadan tüketmemesi gerektiğini hatırlatmak isteriz. Kuru incir kaç kaloridir? Kalori açısından oldukça zengin bir besin olan kuru incirin bir adedi yaklaşık 50 kaloridir. Kuru meyvenin 100 gramında ise 250 kalori bulunur. Kuru incir kilo aldırır mı? Kuru incir bir adedi 50 kalori olduğu için fazla tüketilmesi kilo alımı gibi bir soruna yol açabilir. Kuru incir reçeli nasıl yapılır? Ara öğünlerde ya da tatlı, turta gibi lezzetlerde yer verilebilen kuru incir reçeliyle de kahvaltı sofralarına tat katar. Yarım kilo kuru incir ile reçel hazırlanırken, 2.5 su bardağı su ve 2 su bardağı şeker ölçüsü kullanılır. Reçel hazırlık aşamasında incirler ince ince doğranır. Bir tencereye alınarak üzerine su ve şeker ölçülerine uygun olarak ilave edilir. Önce ocağın altı açılarak yüksek ısıda kaynaması sağlanır. Ardından ocağın ateşini kısarak 30 dakika daha pişirmeye devam edilir. Bu süre sonunda 2 yemek kaşığı limon suyu eklenir. Bu şekilde 5 dakika daha kaynatıp ardından ocaktan indirebilirsiniz. Taze incir, yaklaşık 40-50 kalori (orta boy bir incir için) içerirken, kuru incir daha yoğun olduğu için kalori değeri biraz daha yüksek, yaklaşık 20-25 kalori (bir adet için). Diyetisyenler, günde 2-3 adet taze incir ya da 1-2 adet kuru incir tüketmenin ideal olduğunu söylüyor. Kuru incir neye iyi gelir? Kuru incir; yüksek lif, potasyum, kalsiyum ve antioksidan içeriğiyle sindirimi düzenleyen, kemikleri güçlendiren ve doğal enerji sağlayan sağlıklı bir besindir.