Eskişehir'de kavurucu sıcakta hasat: 8-9 saat çalışıyorlar... Kadın emekçilerden zorlu mesai

Bölgede maydanoz hasadının yapıldığı bir tarlada ise, sadece kadınlar çalışıyor. Güneşten korunmak için başlarına şapka takan ve yüzlerini yazma ile örten kadınlar, zorlu hava şartlarına rağmen üretime ara vermiyorlar. Tarlada çalışan emektar kadınlardan biri olan 60 yaşındaki Şadıman Aydın, "Burada maydanoz, tere, roka ve acı tere üretiyoruz. Önceden marul üretimi de yapıyorduk. Bu sene topraktan hiç verim alamıyoruz. Sabah 06.00'da tarlada oluyoruz, akşam 16.00'da işimizi bitiriyoruz.