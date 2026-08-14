Kimse bunu istemiyor: 13 günde yapılan İsveç diyet ile her şeyi tersine çevir iddiası ile ilgili bilgiler

13 gün isveç diyeti, “Copenhagen Diet” ya da “Rigshospitalet Diet” olarak bilinen bir beslenme programıdır. Fazla kilolarla mücadele etmek adına çok sayıda diyet çeşidi bulunur. Birçok farklı diyet çeşidi olması ise kilo vermek isteyenlerde kafa karışıklığına neden olabilir. Düşük karbonhidratlı diyetler arasında yer alan ve son dönemde popüler diyetlerden biri olan “İsveç diyeti nedir?” ve acaba sizin için uygun bir diyet midir? İsveç diyeti listesi ile ilgili kafanızı karıştıran “İsveç Diyeti Nasıl yapılır?” ve “İsveç Diyeti Kimler için Sakıncalı?” gibi soruların cevapları için detaylara göz atabilirsiniz.