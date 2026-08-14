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Bir ilçeyi karıştıran engelli kız iddiası: Boyacı, sucu, berber gözaltına alındı! Kimse bunu istemiyor: 13 günde yapılan İsveç diyet ile her şeyi tersine çevir iddiası ile ilgili bilgiler Ormanın ateş savaşçıları Yangını söndürüp halay çektiler Eskişehir'de kavurucu sıcakta hasat: 8-9 saat çalışıyorlar... Kadın emekçilerden zorlu mesai 2026 Mevlid Kandili Ne Zaman? Bayraktar Kızılelma için büyük sürpriz: Yunanlar, Türkiye’den ilk alacak ülkeyi açıkladı Otomotivde tarihi gün! Türkiye'de üretilen dev elektrikli model banttan indi! Yurt dışından getirilen araçlara yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı! Turistlerin uğrak noktası Giresun’un Mavi Gölü’nü 700 bin kişi gezdi
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Kimse bunu istemiyor: 13 günde yapılan İsveç diyet ile her şeyi tersine çevir iddiası ile ilgili bilgiler

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Kimse bunu istemiyor: 13 günde yapılan İsveç diyet ile her şeyi tersine çevir iddiası ile ilgili bilgiler

13 gün İsveç diyeti, zayıflama ilaçlarına karşı kısa bir şekilde hızlı kilo verdiren, kilo çevirici beslenme programı olduğu iddiasıyla paylaşım yapılan bu diyet gerçekten kilo vermeye yardımcı oluyor mu? Olumlu mu, olumsuz mu etkiliyor? İşte tüm detaylar...

#1
Foto - Kimse bunu istemiyor: 13 günde yapılan İsveç diyet ile her şeyi tersine çevir iddiası ile ilgili bilgiler

13 gün isveç diyeti, “Copenhagen Diet” ya da “Rigshospitalet Diet” olarak bilinen bir beslenme programıdır. Fazla kilolarla mücadele etmek adına çok sayıda diyet çeşidi bulunur. Birçok farklı diyet çeşidi olması ise kilo vermek isteyenlerde kafa karışıklığına neden olabilir. Düşük karbonhidratlı diyetler arasında yer alan ve son dönemde popüler diyetlerden biri olan “İsveç diyeti nedir?” ve acaba sizin için uygun bir diyet midir? İsveç diyeti listesi ile ilgili kafanızı karıştıran “İsveç Diyeti Nasıl yapılır?” ve “İsveç Diyeti Kimler için Sakıncalı?” gibi soruların cevapları için detaylara göz atabilirsiniz.

#2
Foto - Kimse bunu istemiyor: 13 günde yapılan İsveç diyet ile her şeyi tersine çevir iddiası ile ilgili bilgiler

İsveç Diyeti Nedir? İsveç Diyeti: kısa süreli ve katı bir disipline sahip olan diyet, bir çeşit şok diyet şeklinde de nitelendirilebilir. 13 gün boyunca süren diyette yenmesi ve yenmemesi gereken gıdalar bulunur. Diyetin savunucuları bu 13 günlük sürenin sonunda 7-20 kilogram arasında kilo verilebileceğini iddia eder. 1000 kalorinin altında bir kalori değerine sahip olan diyet sağlıklı bir beslenme programı olarak kabul edilmez. Diyet tamamlandığında yaşanan kilo kaybı, vücuttaki su kaybından kaynaklanır. Yağdan bir kayıp söz konusu değildir. Buna ek olarak diyette tüketilmesi önerilen gıdalar yüksek yağ ve protein içeriğine sahip besinlerdir.

#3
Foto - Kimse bunu istemiyor: 13 günde yapılan İsveç diyet ile her şeyi tersine çevir iddiası ile ilgili bilgiler

Kısa süreli olmasına rağmen İsveç diyeti uygulamak şeker, kolesterol, yüksek tansiyon ve kalp gibi kronik hastalıklara sahip kişiler için uygun değildir. Aynı zamanda mide ve bağırsak probleminiz varsa, gebelik ve emzirme dönemindeyseniz İsveç diyeti uygulamanız sakıncalı olabilir.

#4
Foto - Kimse bunu istemiyor: 13 günde yapılan İsveç diyet ile her şeyi tersine çevir iddiası ile ilgili bilgiler

Adeta kilo çevirici olduğu iddia edildi! Metabolizma üzerindeki olumsuz etkilerinden dolayı diyeti denemek isterseniz mutlaka doktorunuza danışmanız ve yılda 2 defadan fazla uygulamamanız önerilir. Minimum düzeyde karbonhidrat içeriğine sahip olan diyetin bir başka iddiası da verilen kilonun iki sene boyunca geri alınmamasıdır. Dünyanın en popüler diyetleri arasında yer alan İsveç diyeti listesi, hızlı kilo vermek isteyen ve yüksek motivasyona ihtiyaç duyan kişiler tarafından tercih edilir. Benzer şekilde belirli dönemlerde hızlı sonuç almak isteyen kişiler için yaz diyeti de tercih edilen alternatif programlardan biridir. Unutmayın: İsveç diyeti, günlük kalori alımını normal seviyelerin çok altına düşüren ve "şok diyet" olarak adlandırılan, tıbbi literatürde ise "çok düşük kalorili diyetler" (VLCD) sınıfına giren bir programdır. Hızlı sonuç alma vaadiyle popülerleşmiş olsa da, sağlık uzmanları bu tür kısıtlayıcı yöntemlerin vücut üzerinde ciddi olumsuz etkileri olabileceği konusunda önemli uyarılarda bulunmaktadır.

#5
Foto - Kimse bunu istemiyor: 13 günde yapılan İsveç diyet ile her şeyi tersine çevir iddiası ile ilgili bilgiler

Sağlık Üzerindeki Riskler ve Etkileri. Bu tür şok diyetlerin uygulanması sırasında ve sonrasında şu risklerle karşılaşılabilir:Metabolik Yavaşlama ve Yo-Yo Etkisi: Aşırı kalori kısıtlaması, vücudun hayatta kalma moduna girmesine ve metabolizma hızının kalıcı olarak düşmesine neden olabilir. Bu durum, diyet bırakıldığında kaybedilen kilonun hızla, hatta daha fazlasıyla geri alınmasına (Yo-Yo etkisi) yol açar. Kas ve Su Kaybı: Hızlı kilo kaybı süreci genellikle yağ dokusundan değil, vücuttaki glikojen depolarıyla birlikte atılan sudan ve kas kütlesinin yıkımından kaynaklanır. Besin Eksiklikleri ve Genel Sağlık Sorunları: Vücudun ihtiyaç duyduğu temel vitamin, mineral ve makro besinlerin yeterli düzeyde alınamaması; halsizlik, baş dönmesi, beyin sisi, saç dökülmesi ve uzun vadeli organ fonksiyon bozuklukları gibi ciddi sağlık sorunlarını tetikleyebili Psikolojik Etkiler: Çok katı kurallar ve kısıtlamalar, bireylerde yeme bozukluklarına veya gıdayla olan ilişkinin bozulmasına zemin hazırlayabilir.

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