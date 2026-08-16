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Başkentin yılkı atları, yaylalarda dörtnala görüntülendi

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Başkentin yılkı atları, yaylalarda dörtnala görüntülendi

Ankara'da yaban hayatının simgelerinde olan yılkı atları, Kızılcahamam ilçesindeki doğal yaşam alanlarında görüntülendi.

#1
Foto - Başkentin yılkı atları, yaylalarda dörtnala görüntülendi

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yaklaşık bin 800 metre rakımda bulunan Kasımlar ve Sarıçam yaylaları, yılkı atları için ideal yaşam alanı oluşturuyor

#2
Foto - Başkentin yılkı atları, yaylalarda dörtnala görüntülendi

Sürü halinde yaylarda dolaşan atlar, sıcak havaya rağmen yiyecek ararken, bölgedeki göl ve mendereslerden su ihtiyaçlarını karşılıyor.

#3
Foto - Başkentin yılkı atları, yaylalarda dörtnala görüntülendi

Başkentin yaban hayatının simgelerinden olan yılkı atları, insan müdahalesi olmadan özgürce yaşamlarını sürdürüyor.

#4
Foto - Başkentin yılkı atları, yaylalarda dörtnala görüntülendi

Sarıçam Yaylası'nda yiyecek arayan atlar, dron ile havadan görüntülendi.

#5
Foto - Başkentin yılkı atları, yaylalarda dörtnala görüntülendi

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