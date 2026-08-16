Erdoğan Emevi Camii’nde namaz kılacak! Şam ziyareti için tarih verildi

Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerde yeni dönemin en dikkat çekici ziyaretlerinden biri için hazırlıklar sürüyor.

GÖZLER ERDOĞAN’IN ŞAM ZİYARETİNE ÇEVRİLDİ

Türkiye’nin Suriye Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şam’a gerçekleştirmesi beklenen ziyaretine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’ın Şam’a duyduğu ilgiyi ve şehrin taşıdığı tarihi önemi vurgulayan Yılmaz’ın sözleri, ziyaretin en dikkat çekici duraklarından birinin Emevi Camii olacağı beklentisini güçlendirdi.

“CUMHURBAŞKANIMIZ BİR ŞAM AŞIĞIDIR”

Büyükelçi Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şam’a yönelik ilgisini şu sözlerle anlattı:

“Herkes bilir ki, Sayın Cumhurbaşkanımız, bir Şam aşığıdır. Emevi Camii’nde namaz kılmaktan, Cumhurbaşkanımızı memnun edecek çok az şey vardır dünyada.”

Yılmaz’ın bu açıklaması, Erdoğan’ın gerçekleşmesi planlanan Şam ziyaretinde tarihi Emevi Camii’ni ziyaret ederek burada namaz kılmasının beklendiğine işaret etti.

EMEVİ CAMİİ ZİYARETİN EN DİKKAT ÇEKİCİ NOKTALARINDAN BİRİ OLACAK

İslam tarihinin en önemli mabetlerinden biri olan Emevi Camii, Şam’ın sembol yapıları arasında bulunuyor.

Erdoğan’ın olası Emevi Camii ziyareti, yalnızca dini ve tarihi boyutuyla değil, Türkiye-Suriye ilişkilerinde gelinen aşamanın sembolik bir görüntüsü olması açısından da dikkatle takip edilecek.

NİSAN AYINDAKİ ZİYARET ERTELENMİŞTİ

Nuh Yılmaz, Erdoğan’ın Şam ziyaretinin aslında daha önce planlandığını ancak bölgedeki çatışmalar nedeniyle programın gerçekleştirilemediğini söyledi.

Yılmaz, “Cumhurbaşkanımız, nisan ayında Şam’a gelecekti, savaşın başlaması ile planlanan ziyaret gerçekleşmedi” ifadelerini kullandı.

“YIL BİTMEDEN ŞAM’DA GÖRECEĞİZ”

Erdoğan’ın Şam ziyaretinin yeni takvimine ilişkin de konuşan Büyükelçi Yılmaz, ziyaretin 2026 yılı sona ermeden gerçekleştirilmesinin planlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu yıl bitmeden inşallah Cumhurbaşkanımızı Şam’da, Sayın Şara ile el ele, kol kola görmüş olacağız.”

Ziyaretin gerçekleşmesi halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın Şam’daki buluşması, Ankara-Şam hattındaki yeni dönemin en üst düzey temaslarından biri olacak.

ŞAM’DAN DÜNYAYA VERİLECEK MESAJ

Erdoğan’ın Şam’da Şara ile gerçekleştireceği görüşmenin ardından Emevi Camii’ni ziyaret etmesi ve burada namaz kılması halinde ortaya çıkacak görüntünün bölgede geniş yankı uyandırması bekleniyor.

Büyükelçi Nuh Yılmaz’ın açıklamalarının ardından şimdi gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şam programının kesinleşeceği tarihe çevrildi.