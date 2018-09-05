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Tabancayla vurulan üniversiteli Murat Can, yaşam savaşını kaybetti

Antalya'da gittiği bir çorbacıda karıştığı kavgada tabancayla vurularak ağır yaralanan üniversiteli Murat Can Öztürk, 3 günlük yaşam savaşını kaybetti

05 Eylül 2018 Çarşamba 12:15
Tabancayla vurulan üniversiteli Murat Can, yaşam savaşını kaybetti

Antalya'da çorbacıda kavga ettiği kimliği belirsiz kişi tarafından alnından tabancayla vurulan üniversite öğrencisi Murat Can Öztürk (23), 3 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 2 Ağustos Pazar günü sabaha karşı Muratpaşa ilçesi Şarampol Caddesi'nde meydana geldi. Çorbacıya giden Akdeniz Üniversitesi Maliye Bölümü son sınıf öğrencisi Murat Can Öztürk ile bir başka müşteri arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İş yeri çalışanları ve diğer müşteriler araya girerek tarafları ayırdı. Çorbacıdan çıkan taraflar, dışarıda yeniden kavgaya tutuştu. Kavga sırasında Öztürk, alnından tabancayla vuruldu. Öztürk, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Öztürk, bu sabaha karşı yaşamını yitirdi.

Öztürk'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından Kepez İlçesi Sütçüler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 12:15
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