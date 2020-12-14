Taahhütname onaylamayı unutan KYK burs öğrenim kredisi alır mı?

KYK burs başvurusunda bulunan öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri de taahhütname. Peki Taahhütname nedir? Taahhütname vermeyen öğrenciler burs-kredi alır mı?

GSB 2020 KYK burs ve öğreni kredi başvuru sonuçlarını 7 Aralık’ta açıkladı. Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin en geç 11 Aralık Cuma saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyordu. KYK burs ya da öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler taahhütnameyi onaylamaları gerekiyor.

Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor. Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek. Taahhütname onaylamayı unutan öğrenciler seneye yeniden KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusunda bulunabilecekler.