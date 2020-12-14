Taahhütname onaylamayı unutan KYK burs öğrenim kredisi alır mı?
Burs ve kredi başvuruları 8 Kasım’da sona ermişti. KYK burs ve öğrenim kredi başvuru sonuçları 7 Aralık’ta açıklanmıştı. KYK burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan adaylar e devlet üzerinden taahhütnamelerini 11 Aralık’a kadar onaylamaları gerekmekteydi. Peki taahhütnameyi onaylamayı unutan KYK burs öğrenim kredisi alır mı? KYK burs kredi için taahhütnameyi onaylamasam kredi burs alabilir miyim?
KYK burs başvurusunda bulunan öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri de taahhütname. Peki Taahhütname nedir? Taahhütname vermeyen öğrenciler burs-kredi alır mı?
GSB 2020 KYK burs ve öğreni kredi başvuru sonuçlarını 7 Aralık’ta açıkladı. Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin en geç 11 Aralık Cuma saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyordu. KYK burs ya da öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler taahhütnameyi onaylamaları gerekiyor.
Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor. Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek. Taahhütname onaylamayı unutan öğrenciler seneye yeniden KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusunda bulunabilecekler.