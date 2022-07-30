T24'ün dikkat çeken 'Necip Hablemitoğlu cinayeti' rahatsızlığı! Bir tek "Niye çözüyorsunuz?" demediği kaldı

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Hablemitoğlu cinayetinde yeni gelişmeler yaşanırken T24 yazarı Gökçer Tahincioğlu, "Neden şimdi gündeme geldi?", "Fail neden önce yakalanmamış?", "Polis nasıl elinden kaçırmış?" gibi soruları gündeme getirdi. Tahincioğlu, "böyle önemli bir kişinin cinayetten sorumlu tutulması" ve "yakalanan kişinin sonra konuşması"nın imkansız olduğunu ima etti.

Gökçer Tahincioğlu yazısında şu ifadlerde bulundu:

Sene 2022 ve Hablemitoğlu cinayeti hâlâ çözülmedi.

Firari durumdaki Levent Göktaş'ın, Ergenekon operasyonlarında tutuklanıp, cezaevinden çıktıktan sonra iktidara nasıl ve neden yakınlaştığı, Göktaş'a nasıl kucak açıldığı belirsiz.

Cinayetle ilgili olarak Göktaş'ın ismini verdiği iddia edilen eski Özel Kuvvetler mensubu Gökhan Nuri Bozkır'ın defalarca yakalanıp nasıl serbest bırakıldığı, sonra neden yakalanıp, neden konuştuğunun belirsiz olması gibi.

Bozkır'ın yakalandığının, “Hablemitoğlu cinayeti çözüldü” denilerek duyurulmasından sonra Göktaş'ın kaçmasına nasıl göz yumulduğunun, kimin bunu sağladığının anlaşılamaması gibi.

Bütün bu soruların yanıtlarını tam anlamıyla bulabilmek ancak bir Susurluk'la mümkün.

Ancak Susurluk öncesinde olduğu gibi, kimin kiminle nasıl iş tuttuğunu, düşman görünenlerin nasıl ortak hareket ettiklerini, insanların nasıl öldürüldüğünü, tehdit edildiğini anlamak olanaksız değil.

Tabloya doğru açıdan bakıldığında, resmin ne kadar kötü olduğu da anlaşılabiliyor.

Geriye aileyi daha fazla mağdur etmeden, bu pisliği ortadan kaldırmak kalıyor.

Ve bu da ancak cesaretli bir yargı, dürüst kolluk kuvvetlerinin varlığına ve onlara engel olunmamasına bağlı.