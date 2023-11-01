T 24’ü anında düzelttiler ya Yeni Akit’e uygulanan ambargolarını!

T24'ün sunucu hizmeti aldığı Microsoft, Beşiktaş'ın geçici teknik direktörü Burak Yılmaz'ın, eşine "şiddet uyguladığı" iddialarına verdiği cevabı içeren haberi nedeniyle önceki akşam 22.00 sıralarında haber sitesinin bütün içeriklerine erişimi engelledi.

Microsoft'un kestiği T24'ün yayınına, 30 Ekim saat 22.00'den 31 Ekim 02.15'e kadar, 4 saat 15 dakika ulaşılamadı.

Anında özür dilediler!

Microsoft, erişimin tekrar verilmesinin hemen ardından bir basın açıklaması yayınlayarak T 24'ten özür diledi.

Akit Medya Grubu'nun başta aileyi savunmak adına aktardığı LGBT karşıtı yazıları olmak üzere, Filistin davasına destek verip katil İsrial'e karşı durması ve birçok benzeri hassas konuda yaptığı haberleri sebebiyle "sansür" uygulayanlar, iş T 24'e gelince özgürlükten bahsetti.

Microsoft, T 24'e uygulanan erişim engelinden dolayı özür mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadeler yer aldı:

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"Microsoft, Türkiye'de ve dünyada fikir özgürlüğü ilkelerini esas alır; basınla iletişim faaliyetlerini de bu ilkeler çerçevesinde yürütür.

30 Ekim 2023 Pazartesi gecesi T24’ün yaşadığı mağduriyetten dolayı derin bir üzüntü duyuyoruz. Söz konusu sorunu çözmek için dün geceden bu yana T24 ile iletişim halinde çalıştık. Yaşanılan problem birkaç saat içerisinde çözülmekle beraber, gelecek dönemde bu gibi durumların tekrar yaşanmaması adına gerekli adımları attığımızı ve konuya hassasiyetle yaklaştığımızı paylaşmak isteriz.

Bununla birlikte, bu duruma yol açan süreçlerimizi dahili olarak incelemeye başladığımızı da kamuoyunun bilgisine sunarız.”