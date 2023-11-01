T 24 yazarı Tolga Şardan tutuklanarak cezaevine gönderildi!

Tolga Şardan, 31 Ekim'de T 24'te yazdığı "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı köşe yazısına ilişkin açılan soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Şardan hakkında, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan re'sen soruşturma başlattı.

Ankara Adliyesi'nde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren T 24 yazarı Şardan, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şardan, hakimlik ifadesinin ardından, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tolga Şardan T 24'teki yazısında, MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na, yargıdaki usülsüzlüklerle ilgili bir repor gönderdiğini iddia etmişti.

Yazısından bir bölüm...

Şardan'ın 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan cezaevine gönderilmesine sebep olan yazısından bir bölüm şöyle:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"MİT Başkanlığı'nca hazırlanan raporun bir bölümünde, adliyelerin fotoğrafları çekildi.

Görüştüğüm kaynaklar, yargıdaki çürüme iddialarının ilk merkezinde İstanbul Bakırköy Adliyesi'nin bulunduğuna dikkati çekti.

MİT'in Bakırköy Adliyesi merkezinde yaptığı incelemelerde; önemli ve ilginç bulgulara ulaşıldı.

Bu tespitlerden bazıları şöyle:

Özellikle uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle haklarında adli soruşturma başlatılanlar, ikametlerini, iş yerlerini, şirketlerini Bakırköy Adliyesi'nin sorumluluk bölgelerine taşıyorlar. Böylelikle adli süreçlerde Bakırköy Adliyesi'nde gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamalarında daha kolay karar alma olanağı yaratılıyor.

Yine yürütülen adli süreçlerde Bakırköy Adliyesi'nde "adli kontrol şartı ile tahliye" kararların daha kolay alınıyor.

Yanı sıra Bakırköy Adliyesi'nde görevli kimi savcı ve hakimlerin parasal ilişkileri konusunda da MİT tarafından tespitler yapıldı.

Adliyelerde yaşanan sorunlarda ikinci sırada İstanbul Çağlayan Adliyesi geliyor. Çağlayan Adliyesi'nden çıkarılan pek çok sıkıntılı karar bulunduğu yine MİT'in raporunda yer buldu."