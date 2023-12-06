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Spor Szymanski şimdiden adını Fenerbahçe tarihine yazdırdı
Spor

Szymanski şimdiden adını Fenerbahçe tarihine yazdırdı

Yeniakit Publisher
2023-12-06 14:46:00 - 2023-12-06 14:48:07
Szymanski şimdiden adını Fenerbahçe tarihine yazdırdı

Sivasspor ağlarını da sarsan Szymanski 25 resmi maçta 10 gole ulaştı. Fenerbahçe tarihinin yüzde 40 ile en iyi gol ortalamasına sahip 4’üncü 10 numarası oldu. Detaylar haberimizde...

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, pazartesi gecesi Sivasspor'a takımının ilk golünü atarken önemli bir istatistiğin de sahibi oldu. Sarı-Lacivertli forma ile 25. resmi maçına çıkan Szymanski, 10. golünü attı.

Yüzde 40 gol ortalaması tutturan Polonyalı yıldız, Fenerbahçe tarihindeki 10 numaralarda en yüksek gol yüzdesine sahip 4. oyuncu oldu.

İlk sırada yüzde 50 gol ortalaması tutturan Alex de Souza yer alırken, Haim Revivo yüzde 43 ile 2'nci, Jay Jay Okocha da yüzde 42 ile 3. sırada kendisine yer buldu.

Geçtiğimiz sezon Hollanda Ligi'nde Feyenoord'un şampiyonluğunda önemli bir paya sahip olan Szymanski performansını Fenerbahçe'de de geliştirerek sürdürüyor. Bu haliyle de Avrupa'nın dev kulüplerinin takibi altına girmiş durumda. Başka Liverpool olmak üzere İngiliz, Alman ve İspanyol kulüpleri Polonyalı yıldız için Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlanıyor. 25 resmi maçta 10 gol atan Sebastian Szymanski'nin çubuklu formayla 6 da asisti bulunuyor.
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Fenerbahçe formasıyla 25 maçta 10 gol atıp 6 asist yapan Sebastian Szymanski, 16 gole direkt katkıda bulundu. Polonyalı yıldızın performansı teknik ekip ve taraftarı fazlasıyla mutlu ediyor.

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