SYDV personel alımı | Tunceli Ovacık SYDV personel alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?

Tunceli Ovacık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde sözleşmeli çalıştırmak üzere personel alımı yapılacağı İŞKUR üzerinden bildirildi. İŞKUR üzerinden yayınlanan personel alım ilanında adaylardan, KPSS 60 puan almış olması şartı aranıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Tunceli Ovacık SYDV personel alımı ne zaman?

Tunceli Ovacık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alımına başvuru yapmak isteyen adaylar, 21 Mayıs 2021 tarihine kadar başvuru yapmalıdırlar.

Başvuru adresi ve bilgileri

En Son Evrak Teslim Tarihi: 25/05/2021

E-Posta: [email protected]

Telefon: 0505 700 96 35

Adres: Pulur Mah. Belediye Sokak Okul No:3 D:2 Ovacık/Tunceli

Görüşme Bilgisi: 3 Haziran 2020 Saat: 14.00

Yer: Ovacık Kaymakamlığı

Tunceli Ovacık SYDV personel alım şartları nelerdir?

1-T.C. vatandaşı olmak

2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

3-Mülakatın yapıldığı gün 18 yaşını bitirmiş 35 yaşından gün almamış olmak

4-Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, askerlikle ilişkisi bulunmamak

5-Kamu haklarından mahrum bulunmamak

6-ÖSYM tarafından yapılan KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak

7-Vakfımızın bulunduğu ilçe sınırları içinde 30 Nisan 2021 tarihi itibariyle en az 6 ay süreli ikamet ediyor olmalı ve işe alım gerçekleştirildikten sonra ikamet etmeyi taahhüt etmeli

8-Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak

9-En az 4 yıl lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak

9-Muhasebe iş ve işlemlerinde bilgi ve deneyim sahibi olanlara öncelik verilecektir.

10-İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme sınavında 2019 – 2020 yılı KPSS P3 türünde en az 60 puan almış olmak

11-Bilgisayar sertifikasına sahip olmak veya lisans eğitiminde bilgisayar dersi almış olmak

12-Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

13-Aday en az B sınıfı ehliyetine sahip olmak ve iyi derecede araç kullanabilmeli ve seyahat engeli olmamalı.

14-Mesai saatlerinde ve mesai saatleri dışında devlet memurları liyakat kurallarına uymak

15-Göreve başladığı tarih itibariyle en az 5 yıl boyunca iş akdini sonlandırmayacağını beyaz ve taahhüt etmek

16-Adli Sicil kaydı bulunmamak

17-Tunceli Ovacık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Mütecelli Heyeti mülakat sonucunda personel alıp almama ve gerektiğinde mülakatı tek taraflı iptal etme hakkında sahiptir.

18-Mülakat sonunda işe girmeye hak kazanan personelin Güvenlik Soruşturması yapılacaktır. Olumsuz bir durumla karşılaşması halinde mütevelli Heyeti tarafından işe alımı yapılacaktır.