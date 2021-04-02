‘Suyun değeri’ni yazdı: Birinci oldu
Tarım ve Orman Bakanlığı, “Suyun Değeri” konulu Resim ve Kompozisyon yarışması düzenledi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Türkiye geneli resmî/özel ortaokulların 7. ve 8. sınıflarında öğrenim gören öğrencilere yönelik “Suyun Değeri” konulu Resim ve Kompozisyon yarışması sonuçlandı.
22 Mart 2021 Dünya Su Günü münasebetiyle ortaokul öğrencilerine yönelik Afiş, Fotoğraf, Resim ve Kompozisyon kategorilerinde yapılan yarışmada Yerköy Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu 8/B sınıfı Öğrencisi Elif ERCAN kompozisyon dalında bölge 1. si oldu.
Türkiye genelinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün düzenlediği yarışmada Yerköy Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu 8/B sınıfı Öğrencisi Elif ERCAN, Kayseri DSİ Bölge Müdürlüğünde yapılan törenle birincilik ödülünü aldı.