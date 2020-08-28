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Aktüel Suyla canlanan Suruç Ovası farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor
Aktüel

Suyla canlanan Suruç Ovası farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-28 15:10:23 -
Suyla canlanan Suruç Ovası farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor

ŞANLIURFA (AA) - Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında suyla buluşan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi, oluşan sulak alanlarla birlikte farklı kuş türlerine de ev sahipliği yapmaya başladı.

GAP kapsamında yapılan, dünyanın sayılı, Türkiye'nin de en uzun sulama tüneli olan Suruç Tüneli sayesinde, Atatürk Barajı'ndan Suruç Ovası'nın topraklarına 6 yıl önce su verilmeye başlandı. Suya kavuşan bereketli Suruç Ovası toprakları yeşile büründü.

Bu kapsamda ovada su sayesinde bazı alanlarda oluşan göletler farklı kuş türlerinin doğal yaşam alanı olmaya başladı.

İlçeye yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Kırsal Yurtçiçeği Mahallesi'ndeki gölette beslenen gri balıkçıl, çeltikçi kuşu, ibibik, ak balıkçıl, uzun bacak, su tavuğu, sığırcık, arı kuşu, ördek, uzun gagalı kervan çulluğu güzel görüntü oluşturdu.

Bölge zaman zaman kuşları görmek için gelen doğa sevenleri de ağırlıyor.

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