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Suya sokarak cezalandırdı, görevinden oldu!

Denetim esnasında buğdayların zamanında sulanmadığını tespit eden ve çiftçiler dahil tüm yetkilileri dizlerine kadar soğuk suya sokarak ceza vererek tepkiye neden olan Özbekistan Başbakan Yardımcısı, görevden alındı.

30 Ekim 2018 Salı 12:11
Suya sokarak cezalandırdı, görevinden oldu!

Yetkilileri ihmallerinden dolayı cezalandırmak amacıyla suya sokan Özbekistan Başbakan Yardımcısı Zoir Mirzayev, görevden alındı.

Zamanında sulamadılar 

Üç gün önce başkent Taşkent'in Akkorgan ilçesini ziyaret eden Özbekistan Başbakan Yardımcısı Zoir Mirzayev, buğday çiftliklerini denetledi. Denetim esnasında buğdayların zamanında sulanmadığını tespit eden Mirzayev, ilçe kaymakamının tarım işleri yardımcısını, su işleri ilçe müdürünü, tarım işleri ilçe müdürünü ve üç çiftçiyi dizlerine kadar soğuk suya sokarak yarım saat boyunca cezalandırdı.

Tepkiye neden oldu, görevden alındı 

Yetkililerin sudaki görüntülerinin sosyal medyaya düşmesi üzerine Mirzayev cezalandırma şekli ülkede gündem oldu. Yaşananlar üzerine harekete geçen Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ise insan onurunu zedeleyen davranışta bulunması gerekçesiyle Başbakan Yardımcısı Mirzayev'i acil olarak görevden aldı.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 12:11
  1. Başbakan Yardımcısı
  2. Cumhurbaşkanı
  3. Özbekistan
  4. Taşkent

YORUM YAZ

  • Mehmet TanriverdiMehmet Tanriverdi1 sa önce
    Cok isabetli yapmis.aynen bizim gibiler aman sende sulamasanda olur.sonra gevurdan alir serefinle odersin.
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