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Spor Avrupa'da bile böylesi yok! Akın akın geliyorlar
Spor

Avrupa'da bile böylesi yok! Akın akın geliyorlar

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Avrupa'da bile böylesi yok! Akın akın geliyorlar

Serin havası, yüksek rakımı ve profesyonel takımlara sunduğu olanaklarla öne çıkan Düzce, futbol dünyasının yeni buluşma noktalarından biri hâline geldi. Fenerbahçe’den Bursaspor’a kadar çok sayıda kulübü ağırlayan kente, ağustos ve eylül aylarında 5 yabancı takımın daha gelmesi bekleniyor.

Yeni sezon öncesinde yoğun antrenman programına giren futbol kulüpleri, hazırlık kampı için rotasını Düzce’ye çevirdi. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlere yakınlığıyla ulaşım avantajı sağlayan kent, doğal ortamı ve yaz aylarındaki serin iklimi sayesinde takımların gözdesi oldu.

Kamp hareketliliğinin merkezinde ise Fenerbahçe’nin Topuk Yaylası’ndaki tesisleri yer aldı. Konaklama alanlarıyla futbol sahalarının bir arada bulunduğu merkez, sezon öncesi çalışmalarını şehir kalabalığından uzakta sürdürmek isteyen kulüplerden yoğun talep görüyor.

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN GELİYORLAR

Fenerbahçe’nin yanı sıra Kocaelispor, Çorum FK, Gençlerbirliği, Bursaspor, Bodrum FK ve Esenler Erokspor da hazırlıklarını Düzce’de sürdüren ekipler arasına katıldı.

Kentteki tesislerin hareketliliği yerli kulüplerle sınırlı kalmayacak. Ağustos ve eylül aylarında 5 farklı ülkeden futbol takımının Düzce’ye gelerek kamp yapmasının planlandığı bildirildi. Böylece şehir, ulusal kamp merkezi kimliğini uluslararası alana taşımaya hazırlanıyor.

“TÜRKİYE’NİN BU TÜR TESİSLERE İHTİYACI VAR”

Daha önce de bölgede kamp yaptığını belirten Esenler Erokspor’un yeni transferi Yusuf Erdoğan, Topuk Yaylası’ndaki merkezin bütün ayrıntıları düşünülerek hazırlandığını söyledi.

Konaklama imkânlarından sahalara kadar tesisin planlı bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Yıllardır zaten burada kamp yapıyorum. Çok güzel bir kamp ortamı var. Konaklaması, sahaları, tesisin iç dizaynı her şey çok planlı şekilde yapılmış. Böyle kamp alanlarına Türkiye’nin daha çok ihtiyacı var. Ülkemize böyle bir vizyon kattıkları için Fenerbahçe’yi tebrik ediyorum” dedi.

Hazırlık döneminin verimli geçtiğini ifade eden deneyimli futbolcu, yapılan çalışmaların karşılığını sezon içerisinde almak istediklerini kaydetti.

“AVRUPA AYARINDA BİR KAMP MERKEZİ”

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel de Düzce’nin coğrafi yapısı ve hava koşullarıyla futbol takımlarına önemli bir çalışma ortamı sunduğunu belirtti.

Topuk Yaylası’nı bölgenin en üst seviyedeki kamp merkezlerinden biri olarak gösteren Gürsel, “Hem sahaları hem oteli çok güzel. Çok değerli bir kamp merkezi. Ortamını ve sahalarını çok beğeniyorum. Burası için Avrupa ayarında bir kamp merkezi denilebilir” ifadelerini kullandı.

Yerli ve yabancı kulüplerden gelen talebin artmasıyla Düzce, yalnızca doğa turizminde değil, futbol kamplarında da Türkiye’nin öne çıkan merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor.

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