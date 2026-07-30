30 Temmuz 2023: Mustafa Sabri Küçükaşçı'nın vefatı (Akademisyen, İlim Adamı)

1964’te Konya’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Konya’da tamamladı. 1990’da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi.



Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 1991’de araştırma görevlisi oldu, 1 Kasım 1996’da da (MÜ) Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Bölümünde İslam Tarihi ve Medeniyeti dersleri öğretim görevlisi tayin edildi.







Küçükaşçı, 1990’da doktorluk unvanı aldı, 2002’de Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Orta Çağ Tarihi Anabilim Dalı’na yardımcı doçent olarak atandı. 2007’de Orta Çağ Doçenti oldu, 2010-2013 yıllarında (MÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini üstlendi ve 2013’te profesör oldu.



2013-2015 arasında Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı İstanbul Türbeler Müzesi Müdürlüğü görevini üstlenen Küçükaşçı, 2015-2019 arasında Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Haluk Dursun’dan sonra Topkapı Sarayı Müze Başkanlığını yürüttü. Ayrıca “Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği” başlıklı Japonya’da düzenlenen sergiye başkanlık etti.







Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı danışma kurulu ve Türk Tarih Kurumu asil üyesi ve TUBA-MAARİF Vakfı ortaklığında hazırlanan Türk Eğitim Tarihi Ansiklopedisinin ilim heyeti üyesi olan Küçükaşçı, ayrıca Çamlıca’daki İslam Eserleri Müzesi’nin kuruluşunda bilim kurulu başkanlığı yaptı.



2015’ten beri 27 Temmuz 1966’da kurulan İstanbul Topkapı Sarayı Müzesini Sevenler Derneği Yönetim Kurulunun başkanlığını üstlendi.



Vefatına kadar Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsünün müdürü olan, İngilizce ve Arapça bilen Mustafa Sabri Küçükaşcı, İslam tarihi ve kültürü, İslam düşüncesi ve tarih yazımı, Orta Çağ’da şehir özellikle de Haremeyn şehirleriyle İstanbul’un tarihi ve kültürü alanında ve son asır Konya aileleri hakkında çalışmalar yaptı, kitap ve makaleler yayımladı.







20’si uluslararası olmak üzere 30 sempozyuma tebliğ sunarak katılan Küçükaşçı, TDV İslam Ansiklopedisi’nde yedisi ortak 85 madde hazırladı.