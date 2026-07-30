7 Arap ülkesinden Suudi Arabistan'a destek

Suudi Arabistan ile Irak arasındaki güvenlik hattı, karşılıklı saldırı açıklamalarıyla yeniden hareketlendi. Riyad yönetiminin, ülkenin doğusu ve başkentteki petrol tesislerini hedef alan İHA’ların Irak’tan gönderildiğini ileri sürmesi, Arap ülkelerini peş peşe açıklama yapmaya yöneltti.

Kuveyt, Bahreyn, Katar, Yemen, Mısır, Fas ve Moritanya, saldırı girişimini Suudi Arabistan’ın egemenliğine yönelik açık bir ihlal olarak nitelendirdi. Açıklamalarda, enerji tesislerinin hedef alınmasının yalnızca Riyad’ın güvenliğini değil, bölgedeki istikrarı da tehdit ettiği vurgulandı.

Ülkeler, Suudi Arabistan’ın güvenliğini, tesislerini ve vatandaşlarını koruma ile meşru müdafaa hakkını tam olarak desteklediklerini beyan etti.

Bahreyn ve Yemen, Irak hükümetine çağrıda bulunarak silahlı grupların Irak topraklarını komşu ülkelere saldırı amacıyla kullanmasının önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

Suudi Arabistan, dün, söz konusu saldırıların Irak topraklarında konuşlu "İran yanlısı milisler" tarafından gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Bunun ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) dün, ABD ve Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın doğusunda İran yanlısı gruplara ait hedeflere hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.

Saldırıların ardından Basra ve Bağdat'ın güneyindeki Vasit vilayetinde patlamalar meydana geldiği bildirilmişti.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğu bölgesi ve Riyad'daki petrol tesislerini hedef almaya çalışan çok sayıda İHA’nın hava savunma sistemlerince engellenerek imha edildiğini açıklamış, saldırıların Irak topraklarından ve İran yanlısı milisler tarafından gerçekleştirildiğini belirtmişti.