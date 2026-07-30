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Gündem AFAD açıklama yaptı! 9 ilde orman yangını
Gündem

AFAD açıklama yaptı! 9 ilde orman yangını

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AFAD açıklama yaptı! 9 ilde orman yangını

AFAD, Türkiye’nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarına 23 uçak, 54 helikopter ve 1035 kara aracıyla müdahale edildiğini açıkladı. Yangın bölgelerinde 3 bin 514 personel görev yapıyor.

Türkiye’nin 9 ilinde etkili olan orman yangınlarını kontrol altına almak için havadan ve karadan yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), mücadeleye ilişkin son durumu kamuoyuyla paylaştı.

AFAD’ın açıklamasına göre Antalya, Çanakkale, Manisa, Bursa, Muğla, Balıkesir, İzmir, Kütahya ve Aydın’da orman yangınları meydana geldi.

An itibarıyla Çanakkale'nin Ayvacık ve merkez, Antalya'nın Kumluca, Kaş ve Alanya, Manisa'nın Alaşehir, Bursa'nın Gemlik, Kütahya'nın Domaniç, Balıkesir'in Edremit ve Gömeç ile Muğla'nın Seydikemer ilçelerindeki orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarının, Ulusal Orman Yangınları Müdahale Planı kapsamında orman teşkilatı başta olmak üzere, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamındaki ilgili tüm kurum ve kuruluşların araç ve personeliyle yoğun ve aralıksız bir şekilde sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 3 bin 514 personel, 23 uçak, 54 helikopter ve 1035 kara aracı görev yapmaktadır. AFAD Başkanlığımız ilgili bütün birimleri ve ekipleriyle süreci yakından takip etmekte, TAMP ve Ulusal Orman Yangınları Müdahale Planı kapsamında Orman Genel Müdürlüğü ile koordinasyon halinde gerekli iş ve işlemleri yerine getirmekte, ilgili kurum ve kuruluşların koordinasyonunu sağlamaktadır. Orman yangınlarına müdahale çalışmalarını yerinde takip etmek ve koordinasyona destek sağlamak üzere orman yangının meydana geldiği illerimize, AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin ve daire başkanları görevlendirilmiştir."

Antalya'da orman yangnı
Antalya'da orman yangnı

Yerel

Antalya'da orman yangnı

Bir orman yangını daha! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Bir orman yangını daha! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Yerel

Bir orman yangını daha! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Muğla'da bir orman yangını daha
Muğla'da bir orman yangını daha

Yerel

Muğla'da bir orman yangını daha

Kaş'ta orman yangını çıktı
Kaş'ta orman yangını çıktı

Yerel

Kaş'ta orman yangını çıktı

Kaş'ta orman yangını çıktı
Kaş'ta orman yangını çıktı

Yerel

Kaş'ta orman yangını çıktı

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