29 Temmuz 2003: İhsan Abbas (Arap dili ve edebiyatı âlimi, tarihçi, eleştirmen ve yayımcı)

Filistin’de Hayfa şehrinin Ayn Gazâl köyünde doğdu. Babası çiftçi Reşîd Abbas. İhsan Abbas ilköğrenimini köyünde, orta ve lise öğrenimini Hayfa ve Akkâ’da tamamladı. Hayfa’da okurken İstiklâl Camii’nde hutbelerini dinlediği Filistin Bağımsızlık Hareketi liderlerinden İzzeddin el-Kassâm’ı tanıma fırsatı buldu, daha sonraları Hizbü’t-tahrîr’i kuran Takıyyüddin en-Nebhânî’nin de öğrencisi oldu. Yükseköğrenimini 1937-1941 yıllarında Kudüs’te Arap Dili Fakültesi’nde (el-Külliyetü’l-Arabiyye) yaptı.







Ardından Filistin’de Safed Lisesi’nde beş yıl öğretmenlik görevinde bulundu. Nâsırüddin el-Esed, Muhammed Yûsuf Necm, Velîd Arafât ve diğer bazı edebiyatçılarla burada tanıştı. Daha sonra Kahire’ye giderek I. Fuâd Üniversitesi (Kahire Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi’nde okudu (1946-1950). Safed 1948’de İsrail tarafından işgal edilince memleketine dönemedi. Aile fertleri de Irak, Ürdün, Suriye ve Lübnan’a dağılarak muhacir hayatı yaşadılar. 1951’de Sudan Hartum Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı, Arap edebiyatı, İslâm tarihi ve fıkıh derslerini okuttu.







Bu arada Kahire Üniversitesi’nde Ḥayâtü’l-edebi’l-ʿArabî fî Ṣıḳılliye adlı çalışmayla yüksek lisans diploması aldı (1952), iki yıl sonra da Nezʿatü’z-zühd ve es̱eruhâ fi’l-edebi’l-Ümevî adlı teziyle doktorasını tamamladı. 1961’de Beyrut Amerikan Üniversitesi’nde öğretim üyesi oldu. 1975-1977 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde misafir hoca sıfatıyla ders verdi. 1986’da üniversitede hocalık yapmak üzere gittiği Ürdün’de hayatının sonuna kadar kaldı ve 29 Temmuz 2003’de Amman’da vefat etti.