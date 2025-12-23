Suveyda’da gerilim yeniden tırmandı: Güvenlik güçleri ile silahlı gruplar arasında şiddetli çatışma

Suriye’nin Suveyda kenti, aylardır süren istikrarsızlığın ardından yeni bir çatışma dalgasıyla sarsıldı. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, bölgedeki Dürzilerin bir kesiminin liderliğini yürüten Hikmet el-Hecri’ye bağlı silahlı gruplar; el Macdal, Rima Hazem, Valgha, el Mazra ve Atil bölgelerinde eş zamanlı saldırılar başlattı. İsrail destekli olduğu iddia edilen grupların Suriye ordusuna ait noktaları hedef alması üzerine güvenlik güçleri saldırılara sert karşılık verdi.

SİVİL YERLEŞİMLER ATEŞ HATTINDA

Çatışmaların sadece askeri noktalarla sınırlı kalmadığı, el Mazra beldesindeki sivil yerleşim birimlerinin de yasa dışı gruplar tarafından saldırıya uğradığı bildirildi. Bölgeden gelen haberler şiddetli çatışmaların sürdüğünü doğrularken, ölü veya yaralı sayısına ilişkin henüz resmi bir döküm paylaşılmadı. Suveyda kırsalında yaşayan sivillerin çatışmalar nedeniyle zor anlar yaşadığı ifade ediliyor.

SUVEYDA’DA ATEŞKES VE İSRAİL MÜDAHALESİ

Bölgedeki gerilim temmuz ayında bedevi aşiretler ile silahlı gruplar arasındaki sürtüşmeyle başlamış, müdahale eden Suriye askerleri ağır kayıplar vermişti. Bu süreçte İsrail, "Dürzileri koruma" iddiasıyla Şam, Dera ve Suveyda’daki stratejik noktaları savaş uçaklarıyla hedef alarak gerilimi bölgesel bir krize taşımıştı. Geçtiğimiz eylül ayında Şam’da; Suriye, Ürdün ve ABD temsilcileri arasında imzalanan "ortak yol haritası" ile sivil hakların korunması ve onarım süreçleri üzerinde uzlaşılmıştı. Ancak son saldırılar, imzalanan bu mutabakatın sürdürülebilirliğini yeniden tartışmaya açtı.