Suudi’nin Yemen dansözlüğü

Mehmet Aydın

Veliaht Prens Muhammed bir Selman’ın idare ettiği Suudi Arabistan’ın Ortadoğu ve bölgedeki kirli siyaseti bitmiyor... ABD ve İsrail kuklası Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile birlikte 2015’te İran destekli Husiler’e karşı Yemen hükümetine destek için ülkeye giren Suud, aradan geçen yıllarda istediği sonucu alamayınca kirli işlere girişti. Geçtiğimiz yıl BAE’nin Yemen’den çekildiğini açıklamasıyla birlikte ülkenin güneyinde milisler aracılığıyla işgale girişmesine sessiz kalan Riyad yönetiminin kirli planı ortaya çıktı.

Yemen hükümetinin yanında görünüp, ortaklık yaptığı BAE ile de milisleri besleyen ve ülkenin güneyinde bir devlet kurulmasına destek veren Prens bir Selman’ın milislere maaş bile ödediği belirtildi.

Önceki gün Suud’un hükümet güçleri ile isyancı milisler arasında arabuluculuk yapması ve sonrasında kontrol ettiği bölgeleri ayrılıkcı militanlara bırakması sonrası hem Yemen hükümeti hem de Yemen’deki önemli kabileler isyan etti.

Suudi askerler çekildi

Yemen Enformasyon Bakanı Müsteşarı Muhtar er-Rahbi, BAE destekli Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı silahlı unsurların Sokotra Adası’nın Hadibu kentinin girişini Suudilerin ikramıyla ele geçirdiğini belirtti. Sokotra’da Yemen’e destek için bin Suudi askeri bulunduğunu belirten Rahbi, Hadibu GGK güçlerinin saldırı tehlikesiyle karşı karşıya kaldığında Suudi güçlerinin mevzilendikleri noktalardan çekildiğini kaydetti. Rahbi, Suudi güçlere, “devlet ile darbeci güçleri bir tutma” suçlaması yöneltti.

Maaşları valilikte veriyor

Yemen’in Sokotra Valiliğinde önemli bir kabile lideri olan Şeyh İsa Salim bin Yakut, Suudi Arabistan’ı “Güney Geçiş Konseyi’nin eyalet başkentine (Hadibu) saldırı yolunu açmak” ile suçladı.

Bin Yakut, “Suudiler, isyancıların Hadibu kentine yapacağı saldırı için yolu açtı. Suudi Arabistan ve BAE arasında, roller değişiyor. Sokotra’daki isyancıların maaşlarını Suudi Arabistan riyal para biriminde ve Suudi kuvvetleri aracılığıyla (valilikte) teslim edecek” dedi.

Suudi tarafında Bin Yakut’un açıklamalarına bir yorum gelmezken Suudi’nin hem BAE ve milisleriyle hem de Yemen hükümetiyle iş tuttuğu iddiaları ilk kez bir açıklamayla duyurulmuş oldu.