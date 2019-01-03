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Suudilerden skandal Kaşıkçı kararı: Ceza uygulanamaz

Öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin Suudi Arabistan'da devam eden davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Yüksek Yargı Konseyi, şüphelilere herhangi bir cezanın uygulanamayacağı yönünde karar aldı.

03 Ocak 2019 Perşembe 18:50
Suudilerden skandal Kaşıkçı kararı: Ceza uygulanamaz

Suudi Arabistan'da, cinayete kurban giden gazeteci Cemal Kaşıkçı davasının ilk duruşması bugün yapılırken, Yüksek Yargı Konseyi, zayıf delillere dayanan kararların önüne geçmek için suç ispatlanmadıkça şüphelilere herhangi bir cezanın uygulanamayacağı yönünde karar aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Adalet Bakanı ve Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Velid bin Muhammed es-Samani, davalara bakılırken objektif yargı ilkelerinin geliştirilmesi için bir genelge yayımladı.

Serbest bırakılabilirler

Karara göre, davalarda şüphe durumunda bir cezanın uygulanamayacağı, sanığın ya suçlu bulunacağı ya da serbest bırakılacağı ifade edildi.

Bu kararın ülkede adaletin sağlanması sürecinde tarihi bir dönüşüm niteliğinde olduğu ve sanığın suçlu bulunması ya da suçu ispatlanmazsa serbest bırakılması arasında bir denge oluşturacağı kaydedildi.

Beş idam kararı çıkmıştı

Yüksek Yargı Konseyinin söz konusu kararının, Kaşıkçı davasının ilk duruşmasının yapıldığı bugün alınması ise dikkati çekiyor.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Kaşıkçı davasında, beşi idam talebiyle olmak üzere 11 sanığın yargılanmasına bugün başlanmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 18:50
  1. İstanbul
  2. Suudi Arabistan
  3. Cemal Kaşıkçı

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