Suudilerden petrole zam!

Suudi Arabistan, Brent petrol fiyatlarının varil başına $95 seviyesine yaklaşmasının ardından Asya, ABD ve Avrupa’daki müşterilerine sattığı petrolün fiyatını mart itibarıyla yükselttiğini duyurdu.

Ulusal petrol şirketi Saudi Aramco, ABD’deki müşterilere sattığı petrolün varil fiyatını 30 sent artırırken, Avrupalı müşteriler varil başına 70 sent ile 2,30 dolar arasında daha fazla ödeme yapacak. Uzakdoğu ülkelerine gönderilen petrolün varil fiyatında da 30-70 sent arasında artışa gidildi.

Aramco, Arab Light petrolünün fiyatını şubat ayına göre 60 sent artışla varil başına 2,80 dolara yükseltti. Bu artış, büyük ölçüde analist beklentilerine paralel şekilde gerçekleşti.

Brent petrolün varil fiyatı 2022 yılının başından bu yana yüzde 20’ye yakın değer kazandı ve 93 dolar seviyesini aştı. Yükselişte omikron varyantındaki hızlı yayılıma rağmen, talebin güçlü seyretmesi etkili oldu.

Buna ek olarak petrol stokları da geçen seneki seviyelerin altında bulunuyor ve büyük üreticiler daha fazla üretim yapmakta zorlanıyor. Aramco’nun kararından birkaç gün önce OPEC+ ülkeleri gelecek ay için günlük petrol üretimlerini 400 bin varil artırma kararı almıştı. Vitol Group Asya Direktörü Mike Muller, “Aramco Asya’da yeterince talep bulamadığını söylüyor” dedi ve fiyatların daha da yükselebileceğini öngördü.