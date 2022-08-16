  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Suudiler Türkiye'den o ismi almaya geliyor
Spor

Suudiler Türkiye'den o ismi almaya geliyor

Suudi Arabistan temsilcisi El Ittifak, Beşiktaş'ın 33 yaşındaki stoperi Welinton'un transferi konusunda anlaşma sağladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-16 16:00:00 -
Suudiler Türkiye'den o ismi almaya geliyor

Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş'ta sürpriz bir karara imza atıldı. Siyah-beyazlıların 33 yaşındaki stoperi Welinton'un transferi konusunda El Ittifak ile yapılan görüşmelerde sona gelindi.

Beşiktaş 'ta transfer çalışmalarının hız kazandığı dönemde flaş bir gelişme yaşandı. Milliyet'in haberine göre; Suudi Arabistan temsilcisi El Ittifak, uzun süredir peşinde olduğu Welinton için Beşiktaş'la büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Yarın sözleşmeyi imzalayabilir

Siyah-beyazlılar ile El Ittifak arasındaki son pürüzlerin giderilmesi halinde tecrübeli savunmacının yarın resmi sözleşmeyi imzalayabileceği öğrenildi.

Welinton sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle henüz resmi maçlarda süre alamadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23