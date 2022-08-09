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Spor Suudiler Türk ismi dünyaya ilan etti
Spor

Suudiler Türk ismi dünyaya ilan etti

Suudi Arabistan ekibi Ettifaq FC, Trabzonspor'dan Berat Özdemir'i transfer ettiğini kamuoyu ile paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-08-09 13:12:00 -
Suudiler Türk ismi dünyaya ilan etti

Suudi Arabistan ekibi El İttifak, Trabzonsporlu futbolcu Berat Özdemir'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Trabzonspor, Berat Özdemir için Suudi Arabistan ekibi Ettifaq FC ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Bordo-mavili ekipten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Berat Ayberk Özdemir'in Ettifaq FC'ye kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

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