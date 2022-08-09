Suudiler Türk ismi dünyaya ilan etti
Suudi Arabistan ekibi Ettifaq FC, Trabzonspor'dan Berat Özdemir'i transfer ettiğini kamuoyu ile paylaştı.
Suudi Arabistan ekibi El İttifak, Trabzonsporlu futbolcu Berat Özdemir'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Trabzonspor, Berat Özdemir için Suudi Arabistan ekibi Ettifaq FC ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Bordo-mavili ekipten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Berat Ayberk Özdemir'in Ettifaq FC'ye kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.