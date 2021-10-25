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Spor Suudiler satın almıştı! Her an Türkiye'ye gelebilirler
Spor

Suudiler satın almıştı! Her an Türkiye'ye gelebilirler

Suudiler tarafından satın alınan Newcastle United'da teknik direktör arayışları sürüyor. İddialara göre Fatih Karagümrük'te görev alan Francesco Farioli, Arapların radarına girdi. Bu anlamda her an Türk kulübünün kapısı çalınabilir.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 17:00:00 -
Suudiler satın almıştı! Her an Türkiye'ye gelebilirler

Suudi Arabistan merkezli bir yatırım fonuna devredilen ve 400 milyar dolar yatırımla satın alınan Newcastle United, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. The Athletic, United'ın teknik direktör adaylarına yer verdiği yazıda Süper Lig'den de bir teknik direktörü işaret etti.

Newcastle United'ın 400 milyar dolar yatırımla satın alınmasının ardından beklentiler bir anda yükselirken teknik direktör Steve Bruce ile yollar ayrılmıştı. Bu sezon İngiltere Premier League'de oynadığı 8 maçta 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 3 puanda kalan Newcastle United, önümüzdeki sezonların planlarını şimdiden oluşturmaya başladı.

Suudi Arabistan merkezli bir yatırım fonuna devredilen ve Futbol tarihinin en zengin takımı olan Newcastle United bu sezonu olabilecek en üst klasmanda bitirmenin hedefinde. Finansal Fair Play kurallarına takılmadan 200 milyon sterlin harcama limiti bulunan United, ilk etapta bu rakam ve yakınlarında bir harcama yapmayacak.

Kulüp sahiplerinin öncelikli gündem maddesi ise teknik direktör konusu... İngiliz basını teknik direktörlük görevi için Paulo Fonseca, Unai Emery, Steve Gerrard gibi isimleri dillendirse de Arap fonunun satın aldığı United'da hoca arayışı büyük bir gizlilik içerisinde yürütülüyor.

The Athletic'te konuyla ilgili hazırlanan dosyada son dönemde başarılarıyla öne çıkan birçok önemli teknik adamın ismi yazıldı. Paulo Fonseca, Antonio Conte, Roberto Venturato, Ruben Amorim, Leonardo Jardim gibi isimlerin bulunduğu listede bir de Süper Lig 'de çalışan bir antrenör yer aldı.

Francesco Farioli iddiası

Makalede Karagümrük Teknik Direktörü Farioli'nin de ismi bulunuyor. Genç teknik adamın oynattığı futbolla ilgili bilgiler yer alırken; Süper Lig'de Alanyaspor 'da yardımcı antrenörlük görevi yapan Farioli'nin Karagümrük'ün başına geçişiyle oyun felsefesini sahaya yansıttığı vurgulanıyor. Ayrıca yazıda 32 yaşındaki Farioli'nin lider Trabzonspor 'un 6 puan gerisinde yer aldığı ve İstanbul'un semt takımına modern bir kimlik kazandırdığı ifade edildi.

Karagümrük harekete geçmeye hazırlanıyor

İtalyan gazeteci Nicolo Schira ise Karagümrük'ün, Francesco Farioli'nin sözleşmesini 2024 yılına kadar uzatma hazırlığında olduğunu iddia etti.

Karagümrük bu sezon ligde 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik, 2 galibiyet elde etti. İstanbul ekibi 16 gol atarken kalesinde 12 gol gördü.

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