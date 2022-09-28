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Spor Suudiler Ronaldo bombasını duyurdular! Rekor ücret böylesi görülmedi
Spor

Suudiler Ronaldo bombasını duyurdular! Rekor ücret böylesi görülmedi

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'in Başkanı Fahad bin Nafel, Cristiano Ronaldo ile bir görüşme yaptıklarını itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2022-09-28 12:26:00 -
Suudiler Ronaldo bombasını duyurdular! Rekor ücret böylesi görülmedi

Manchester United'ın yeni menajeri Erik ten Hag'ın ilk planlarının içerisinde yer bulamayan Cristiano Ronaldo için, yaz transfer döneminde bazı transfer iddiaları ortaya atılmıştı.

Bu iddialardan biri de Portekizli yıldızın Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer olacağı yönündeydi. Al Hilal Başkanı Fahad bin Nafel, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Ronaldo ile görüştük"

Bir Youtube kanalının yayınına katılan Nafel, Ronaldo'nun transferiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Evet, Ronaldo ile görüşme gerçekleştirdik. Sorun para değildi. Al Hilal zaten dünya yıldızlarını getirebiliyor. Sorun, Tahkim Kurulu'nun yeni transferlere lisans çıkarmamızı engelleyen kararı oldu."

Al Hilal'in transferin gerçekleşmesi durumunda Ronaldo'ya haftalık 2 milyon Sterlin ödeme yapmayı taahhüt ettiği iddia edildi.

Mohamed Kanno transferinde yapılan kurallara aykırı durum nedeniyle Al Hilal'e transfer yasağı getirilmişti.

Öte yandan kariyerine Manchester United'da devam eden Cristiano Ronaldo, İngiliz ekibiyle ligde ve Avrupa Ligi'nde sahaya çıktığı sekiz karşılaşmada gol atamazken, sadece bir kez asist yapma başarısı gösterdi.

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