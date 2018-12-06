Suudiler Bush'un yasını tutuyor

Suudi Arabistan'ın dışişleri bakanı Adel el Jubeir, 'Krallığın dostu' olarak nitelendirdiği, ABD eski başkanı George HW Bush'un yasını tuttu.

Suudi Arabistan dışişleri bakanı Adel El-Jubeir Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri'nin 41. Başkanı George HW Bush'un ailesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.

"Krallığımız bir arkadaşını kaybetti"

"Ölümünden sonra ülkesi bir devlet adamını, krallığımız ise bir arkadaşını kaybetti." dedi.

El-Jubeir, "Başkanlığı sırasında soğuk savaş sona erdi. Almanya'yı birleştirdi. Kuveyt'i vahşi işgalden kurtardı. Madrid konferansında barış sürecini başlattı." dedi.