'Suudi yönetimi sivilleri bombaladı!'
Suudi Arabistan'ın Yemen'in başkenti Sana'da düzenlediği bombardımanlarda 8 sivilin hayatını kaybettiği iddia edildi.
Suudi Arabistan'ın Yemen'in başkenti Sana'da düzenlediği bombardımanlarda 8 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, Suudi Arabistan'a ait savaş uçakları dün gece saatlerinde Sana şehir merkezinin güneyinde bulunan Sebi'in ilçesini hedef aldı.
Düzenlenen iki hava saldırısında sivillere ait yaşam alanlarının da hedef alındığı öğrenildi.
Bölge kaynakları, saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 8 sivilin yaşamını yitirdiğini, 4 sivilin de yaralandığını aktardı.
Hava saldırısının, dün Suudi Arabistan'da petrol tesislerini hedef alan İran destekli Husi saldırılarına misilleme olarak düzenlendiği açıklanmıştı.
Son dönemde Suudi Arabistan ve BAE öncülüğündeki koalisyonun, başkent Sana ve çevresinde sivillere yönelik ihlallerinin arttığı gözlemleniyor.