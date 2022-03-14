Suudi yönetimi kutsal topraklarda maskeli balo düzenliyor!

Suudi Arabistan yönetimi, başta Riyad olmak üzere ülkenin bir çok noktasında eğlence etkinlikleri kapsamında maskeli balo düzenleme kararı aldı. Suudi yönetimin, kutsal toprakları içinde barındıran Arabistan yarımadasındaki seküler/din dışı anlayışı yaygınlaştırma projeleri son yıllarda dikkat çekiyor. Bu durumun nereye kadar ileri gideceği ise merak konusu...

Ülkede din dışı/ seküler dönüşümü yayma projeleri üreten Suudi Arabistan yönetimi, ülkenin başkenti Riyad'daki eğlence etkinlikleri kapsamında bir maskeli balo düzenlemeye hazırlanıyor.

Devletin resmi kurumu olan Heyetu-t Terfiyye (Eğlence Heyeti) tarafından ülkenin başkenti Riyad'da organize edilecek olan balo, "Riyad Sezonu" kapsamında düzenlenecek.

Başkent Riyad özellikle son süreçte çok sayıda tören, kutlama ve etkinliğe sahne oluyor.

Bu yılın başında da Arabistan'da yılbaşı ve Noel kutlamaları tertip edilmişti.