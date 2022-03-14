  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Suudi yönetimi kutsal topraklarda maskeli balo düzenliyor!
Gündem

Suudi yönetimi kutsal topraklarda maskeli balo düzenliyor!

Suudi Arabistan yönetimi, başta Riyad olmak üzere ülkenin bir çok noktasında eğlence etkinlikleri kapsamında maskeli balo düzenleme kararı aldı. Suudi yönetimin, kutsal toprakları içinde barındıran Arabistan yarımadasındaki seküler/din dışı anlayışı yaygınlaştırma projeleri dikkat çekiyor. Bu durumun nereye kadar ileri gideceği ise merak konusu...

Yeniakit Publisher
2022-03-14 12:45:00 -
Suudi yönetimi kutsal topraklarda maskeli balo düzenliyor!

Suudi Arabistan yönetimi, başta Riyad olmak üzere ülkenin bir çok noktasında eğlence etkinlikleri kapsamında maskeli balo düzenleme kararı aldı. Suudi yönetimin, kutsal toprakları içinde barındıran Arabistan yarımadasındaki seküler/din dışı anlayışı yaygınlaştırma projeleri son yıllarda dikkat çekiyor. Bu durumun nereye kadar ileri gideceği ise merak konusu...

Ülkede din dışı/ seküler dönüşümü yayma projeleri üreten Suudi Arabistan yönetimi, ülkenin başkenti Riyad'daki eğlence etkinlikleri kapsamında bir maskeli balo düzenlemeye hazırlanıyor.

Devletin resmi kurumu olan Heyetu-t Terfiyye (Eğlence Heyeti) tarafından ülkenin başkenti Riyad'da organize edilecek olan balo, "Riyad Sezonu" kapsamında düzenlenecek.

Başkent Riyad özellikle son süreçte çok sayıda tören, kutlama ve etkinliğe sahne oluyor.

Bu yılın başında da Arabistan'da yılbaşı ve Noel kutlamaları tertip edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali

Nereye kadar olcak Kabe harab olup etrafı vahşi hayvanların yaşadığı ıssız yer olunca kalanlarda can derdin de olana kadar ...
  • Yanıtla

Özgür

Ab-d de bilmem nerede içip  yetmedi, İslam kalesini de pisletmek istiyorsunuz. Allah CC bundan razı değil ve bunun cezasını çekeceksiniz, batacaksınız, zaten itibarınız gitti, saltanatınız ve paranız da gidecek sefil olacaksınız. Ahirette ise nifakınıza göre muameleniz hazır!
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay