Suudi turist sayısında yüzde 35 artış var

Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Erdoğan Kök, geçen yıla göre Türkiye'ye gelen Suudi turist sayısında ilk altı ayda yüzde 35 artış olduğunu söyledi.

10. Büyükelçiler Konferansı için Ankara'da bulunan Kök, Anadolu Ajansı muhabirinin sorularını yanıtladı. Kök, Türkiye'nin Suudi turistler için bir cazibe noktası haline geldiğini belirterek, Türkiye'nin hem kaliteli hizmet sektörü, imkanları hem de mevcut atmosferi nedeniyle tercih edildiğini dile getirdi.

Geçen yıl toplam 620 bin turistin Türkiye'ye geldiğini ve bu yıl rakamın artacağına inandığını belirten Kök şöyle konuştu:

"Özellikle İstanbul, Bursa, Yalova, Sapanca, Trabzon gibi şehirlerimizde çok sayıda Suudi Arabistanlı yerleşmiş vaziyette. Tabii herkes birbiriyle konuşuyor. Türkiye'de çok rahat ettiklerini, birinci sınıf kalitede hizmet aldıklarını, Avrupa ve Amerika ülkelerine göre son derece iyi bir fiyata bu hizmeti aldıklarını söylüyorlar. Kültürel olarak da yakınlığın etkisi var. Son 6 aylık turizm rakamları incelendiğinde ülkemizi ziyaret eden Suudi turist sayısında geçen yıla göre yüzde 35 artış var."

Kök, Türkiye'de özellikle Suudi turistlerin karşılaştığı sorunların çözümü için ciddi adımlar atıldığını kaydederek, İstanbul'da taksi sisteminin iyileştirildiğini ve "Alo 155'e" Arapça dilinin eklendiğini hatırlattı.

Riyad Büyükelçiliği olarak Türkiye'ye gelmek isteyen Arapların yanında 3. ülke vatandaşı hizmetçisini, aşçısını, şoförünü getirmek istediğini, bu konuda daha önce problemler yaşanabildiğini vurgulayan Kök, son zamanlarda vize konusunda ortaya çıkan bu gibi sıkıntıların çözüldüğünü söyledi.

'HACCIN SORUNSUZ GEÇMESİ İÇİN BÜTÜN TEDBİRLER ALINDI'

Kök, "Hac dönemine girdik. 80 binden fazla vatandaşımız dini vecibesini yerine getirmek için hacca gidiyor. Haccın sorunsuz geçmesi, vatandaşlarımızın emniyetli, huzur içinde hac farizasını yerine getirmeleri için Suudi makamlarıyla bütün tedbirler alındı. Bu konuda gerçekten Suudi makamlarına teşekkürü bir borç biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hac farizasının yerine getirilmesi konusunda Türkiye'nin Cidde Başkonsolosluğu'nun da bütün ekibiyle sahada olduğunu dile getiren Kök, Diyanet İşleri Başkanlığının Suudi makamlarıyla iş birliği içerisinde her türlü gayreti sarf ettiği bilgisini verdi.

Suudi Arabistan ve Türkiye'nin tarihi dostluk bağlarına sahip iki ülke olduğuna işaret eden Kök, iki ülke halkları arasında derin dostluk ve kardeşlik bağlarının yanı sıra ticari faaliyetlerin de geliştiğini ifade etti.

Çok sayıda Türk firmanın büyük çaplı ihale alarak kaliteli iş çıkarttığını ve Suudi Arabistan'da Türkiye'nin bir "marka" olduğunu kaydeden Kök şunları söyledi:

"Ülkelerin ortak kültürleri ve tarihleri var. Ayrıca çok sayıda Türk ve Türk firması uzun yıllar Suudi Arabistan'da hem yaşamış hem de iş yapmışlar. Yıllardır Suudi Arabistanlı kardeşlerimiz de Türkiye'yi ziyaret etmekteler. Bu sebeple iki ülke halkları arasında derin dostluk ve kardeşlik bağları var, her alanda görebiliyoruz. Hatta ben göreve başladığım 8 aydır sokakta kiminle konuşsam mutlaka Türkiye'yi gördüğünü, gezdiğini ve çok beğendiğini söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı büyük teveccühleri var."

'SUUDİ VELİAHT PRENSİN TÜRKİYE'YE GELMESİNİ BEKLİYORUZ'

İki ülke gündeminde çok sayıda konu başlığı olduğunu, bu konuların çözümü için Kral Selman'ın 2016'da gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinde koordinasyon amacıyla ikili birçok konunun çözümü ve takibi için bazı mekanizmalar kurulduğunu anımsatan Kök, "O zamanki Sayın Başbakanımızın (Binali Yıldırım) 2017 Aralık'ta yaptığı ziyarette yeniden bir ivme yakalandı." yorumunu yaptı.

Kök, Binali Yıldırım'ın ziyaretinde Veliaht Prens'le baş başa uzun bir görüşme yaptığını, Prens'i Türkiye'ye davet ettiğini, Prens'in de "Memnuniyetle gelirim." dediğini aktardı.

İLİŞKİLER 'YAKIN VE OLUMLU' SEYREDİYOR

Savunma sanayi alanında Türk-Suudi iş birliğinin "yakın ve olumlu" seyrettiğini belirten Kök, şubat ayında Riyad'da "Suudi Arabistan 2. Yerli Üretimi Destekleme Fuarı" (AFED 2018) isimli bir savunma sanayi fuarı düzenlendiğini ve Türkiye'nin bu fuara "Onur Konuğu" olarak katıldığı bilgisini verdi.

AFED'e 25 Türk firmasının katıldığını kaydeden Kök, Suudi Arabistan’ın "2030 Vizyonu" çerçevesinde savunma sanayini yerlileştirme gibi önemli hedefleri olduğunu dile getirdi.

Kök sözlerini şöyle tamamladı:

"Savunma sanayimizin geldiği aşama ve tecrübe birikimini dikkate alarak bunları uygulamak istiyorlar, bu konuda yakın iş birliğimiz devam ediyor. Türkiye sadece mal satma değil, teknoloji transferi ve yerinde üretim konusunda da destek veriyor. O yüzden bu konudaki ilişkilerimiz son derece olumlu gidiyor."