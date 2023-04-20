Suudi taraftarlar çılgına döndü... Ronaldo'dan Ramazan'da skandal hareket

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da maç sonu yaptığı hareketle gündeme oturdu. Portekizli yıldız, kaybettikleri maç sonrası yapılan "Messi" tezahüratlarına çirkin bir yanıt verdi.

Al Nassr'ın 2-0 kaybettiği Al Hilal maçı sonrası rakip takım taraftarları Cristiano Ronaldo'yu sinirlendirmek için "Messi" tezahüratı yaptı. Bu tezahürat karşısında Portekizli yıldız ise soyunma odası koridoruna girerken eliyle cinsel organını tuttu.

Büyük tepki topladı

Ronaldo'nun yaptığı bu çirkin hareket bir grup Suudi futbolseverin büyük tepkisini çekti. Sosyal medyada Ronaldo'yu eleştiren Suudi futbolseverler, özellikle Ramazan ayında yapılan bu hareketin "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Bazıları ise Ronaldo'nun takımdan gönderilmesi hatta sınır dışı edilmesi gerektiğini söyledi.

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