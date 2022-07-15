Suudi sülalesi kutsal toprakların hava sahasını siyonist işgal rejimine açtı!
Suudi rejimi, ABD Başkanı Joe Biden’ın ülkeyi ziyareti öncesi, hava sahasını siyonist işgal rejimini de kapsayacak şekilde tüm sivil uçuşlara açma kararı aldı.
Suudi rejimi, ABD Başkanı Joe Biden’ın ülkeyi ziyareti öncesi, hava sahasını siyonist işgal rejimini de kapsayacak şekilde tüm sivil uçuşlara açma kararı aldı.
Suudi Arabistan Sivil Havacılık Otoritesinden yapılan yazılı açıklamada, “Suudi Arabistan, uluslararası hava sahasını kullanan sivil uçuşlar arasında ayrım yapmamayı öngören 1944 Chicago Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonu’na uyma ve uluslararası havacılık bağlantısını sağlama çabaları doğrultusunda ülkenin hava sahasını, Sivil Havacılık Otoritesi taleplerini yerine getiren tüm uçuşlara açma kararı aldı.” ifadelerine yer verildi.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Suudi Arabistan’ın “tarihi bir kararla hava sahasını israili de kapsayacak şekilde tüm sivil uçuşlara açmasını memnuniyetle karşıladığını” bildirdi. (İLKHA)