Suudi Prens Selman'dan 1.2 milyar dolarlık yatırım

Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın, Suudi Arabistan'ın petrol gelirlerine bağımlılığını azaltma planının bir parçası olarak Capcom ve Nexon'dan 1.2 milyar dolarlık hisse aldı.

Bloomberg'in haberine göre, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF), Japon oyun stüdyosu Capcom ve Güney Koreli oyun yayıncısı Nexon'un yüzde 5'lik hissesini satın aldı. Raporda yatırım yapılan hisselerin toplam değerinin 1.2 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

Aynı fon 2020'nin sonlarında bir başka büyük yatırım daha yaparak Activision Blizzard, Electronic Arts ve Take-Two'dan 3.3 milyar dolarlık hisse satın almıştı. Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın alacağını açıklaması ile birlikte yükselişe geçen hisse fiyatları, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'na oldukça sağlam bir kâr olarak geri dönecek.

Petrole bağımlılık azaltılıyor

Suudi Arabistan, mevcut veliaht prens Muhammed bin Selman'ın Suudi Arabistan'ın petrol gelirlerine bağımlılığını azaltma planının bir parçası olarak oyun endüstrisine büyük yatırımlar yapıyor. Veliaht prens önderliğindeki bir Suudi konsorsiyumu, Premier Lig'in önemli futbol takımlarından biri olan Newcastle United'ı da satın almıştı.