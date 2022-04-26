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Dünya Suudi kraliyet ailesinde büyük israf! 300 milyon dolar böyle çöpe gitti
Dünya

Suudi kraliyet ailesinde büyük israf! 300 milyon dolar böyle çöpe gitti

Suudi Arabistan'da alınan uçaklar 10 sene boyunca kullanılmayınca 300 milyon dolar çöpe gitti.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 18:02:00 -
Suudi kraliyet ailesinde büyük israf! 300 milyon dolar böyle çöpe gitti

Suudi kraliyet ailesi, veliaht prens Sultan bin Abdulaziz El Suud tarafından özel uçak olarak kullanılmak üzere 300 milyon dolara tamamen beyaz bir Boeing 747-8 satın almıştı. Uçağın içi, İsviçre’nin Basel şehrinde prensin isteklerine göre baştan aşağı yeniden dizayn edilirken El Suud 2012 senesinde öldü. Uçak 10 sene hiç kullanılmadan bekledi.

Uçak Mezarlığına Döndü

Şimdiye kadar sadece 42 saat uçuş gerçekleştiren uçak, hurdaya ayrılmak üzere cuma günü ABD'nin Arizona eyaletindeki dünyanın en büyük uçak mezarlığına gönderildi. Uçağı Suudi kraliyet ailesinden geri satın alan Boeing'in araca yeni bir hayat vermesi bekleniyor. Normalde bir Boeing 747, ancak 100.000 saatlik uçuş sonrasında hurdaya ayrılıyor.

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